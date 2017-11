El Pastoret, el suave aroma a las brasas

Desde hace años, creo que desde mi infancia, me veo seducido por los aromas de las brasas. Ese suave aroma entre lo ahumado y lo aromático da una sensación muy natural a la hora de cocinar, y cualquier producto que pase por las candentes ascuas de unas brasas; por humilde que sea, gana en calidad, sabor y textura.

Faustino García lleva toda la vida relacionado o vinculado a la hostelería, bien cómo propietario de establecimientos, bien cómo comercial de prestigiosas casas relacionadas con la alimentación.

Desde hace años es el responsable de Jamones Joselito y de Anchoas Sanfilippo, actividad en la que colabora su yerno Carlos Bono.

Hace años abrió el Asador El Pastoret, un nuevo restaurante en plena huerta valenciana, buscaba crear un asador y que mejor que salir un poco del casco urbano para poder crear un buen asador y dar una oferta amplia y muy recurrente. La fórmula que buscó para ofrecer a sus cliente fue un menú cerrado a modo de degustación, muy amplio y variado.

Cómo buen conocer del producto, el menú comienza con una buena y solvente ensalada, de la que destacamos la ventresca de atún que utiliza, y que sorprender por la gran jugosidad que posee. Y no nos extraña la calidad que encontramos, pues es de la marca Sanfilippo.

Continuamos con un generoso plato de chacina ibérica, de la que sobresale la paleta ibérica de Joselito, y que cortada a máquina se presenta con un vetado y un sabor impecable. El plato se redondea con chorizo y salchichón, también de Joselito.

La experiencia que posee Faustino hace que pueda ofrecer magníficos productos, y ese es el caso del queso que nos ofrece que proviene de Valladolid, y es de la serie Boffard Reserva.

Antes de llegar al plato fuerte del menú, nos llega un plato de langostinos cocidos, y a continuación un plato de lacón gallego aderezado con pimentón de la Vera y aceite de oliva virgen extra.

En el menú se incluye el vino, y cómo buen conocer Faustino siempre ofrece un vino de gran calidad. Desde hace unos meses está ofreciendo Beronia crianza 2013.

Un vino muy conseguido, a pesar de la complejidad del año del 2013, ya que hubo una pluviometría muy alta, y bajas temperaturas en primavera. Complejidad que se compensó con las buenas temperaturas antes de la vendimia que facilitaron la maduración de las uvas. En su elaboración se utiliza mayoritariamente la variedad tempranillo, complementando su coupage con garnacha y mazuelo. Encontramos un color rojo cereza. En aromas encontramos la presencia de los frutos rojos (cereza y frambuesa), aromas frutales y toques minerales.

En boca produce gran golosidad, destacando los gustos a fruta madura, apareciendo también los toques de regaliz, finalizando con unos matices de chocolate y café, trasmitidos por el tiempo que ha pasado en las barricas de roble americano. En la segunda parte del menú, Faustino nos da a elegir entre varias carnes: chuletas de cordero lechal, entrecot de buey, chuleta de Ávila lechal, solomillo de ternera, solomillo y presa ibérica de Joselito.

Si en vez de carnes desea pescado, la oferta que nos proponen en El Pastoret también es variada, y por supuesto de calidad. Dorada, lubina, lenguado, pulpo o calamar son los productos que nos ofrecen, y por supuesto, también elaborados a la brasa.

Para acompañar no pueden perderse las patatas fritas. Recién cortadas y fritas con un buen aceite; no hay día que vaya y no repita.

De postre, Faustino nos ofrece una bandeja de fruta recién cortada, o una bandeja con un surtido de tartas y dulces. Además del comedor, también existe la posibilidad de disfrutar de la terraza que el Asador El Pastoret nos ofrece, un espacio abierto, ideal para que los niños se puedan divertir al aire libre.

El servicio de la casa es excelente. Muy cuidado y atento. Un restaurante dónde el menú que encontramos es de una gran relación calidad/precio. Productos que elaborados a la brasa ganan en sabor, acentuando esa personalidad que poseen. Felicidades.

Asador El Pastoret. Crta. Fuente en Corts, 88. Telf. 963952164. Valencia.