La naranja en la alta gastronomía

Llega el momento de Míster Cooking en este planeta Naranja. El superagente del País de las Gastrosofías recibió, por vía urgente, una misión: ¿qué pinta ella en la alta gastronomía? El reto de descubrir el papel de la naranja en la cocina me pareció excitante y, como buen espía de estos menesteres, me puse a rastrear platos en los que ella se colara, de una u otra manera, y dejara su impronta. No crea que en mi investigación no me encontré con sorpresas. Y, aunque la naranja podría tener más presencia, no cabe duda (ya que estamos en su tierra) que estar presente está. Sacamos el exprimidor y le extraemos el jugo a esta historia con toda su pulpa.