Mentiras y cintas de vídeo Entren en Google y escriban 'cargas policiales huelga general del 29-M-2012'. Un poco más de objetividad, periodistas progres ANTONIO VERGARA Sábado, 7 octubre 2017, 01:50

La insurrección del gobierno regional de Cataluña contra la Constitución, el ordenamiento jurídico y la democracia es el hecho más grave acaecido en España tras el golpe de Estado del teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981.

En general a las generaciones jóvenes les 'mola' esta sedición. La asocian con un botellón más de fin de semana. Bien es cierto que miles de ellos, independentistas 'malgré lui' por culpa de la 'inmersión lingüística' a la que han sido sometidos desde la infancia, no son conscientes del drama que nos aguarda.

Menos alucinante es que a un columnista ex-trosko, un amigo -actualmente en prisión- le pagara el libro 'L'Albufera de València', 1981, cuando era titular de Obras Públicas y Urbanismo.

No crean que me he desviado del tema principal. Es que en un bar leí casualmente las primeras líneas de una columna de este 'ex-trosko' sobre el golpe de Estado planificado por Puigdemont y su Govern. Afirmaba que fue un 'domingo sangriento'.

Haga memoria el columnista. El 14 de noviembre de 2012, una manifestante, Ester Quintana, perdió la visión en su ojo izquierdo por una pelota de goma disparada por los Mossos d'Esquadra.

La mentira del 'domingo sangriento' se inscribe, pues, en el torrente de patrañas puestas en circulación por el gobierno de la Generalitat, sus televisiones (TV3, la Sexta y la Cuatro), Catalunya Radio, las redes sociales independentistas y alguna prensa amiga untada con subvenciones oficiales.

El embuste del columnista, extendido por los progres, nacionalistas y la extrema izquierda intenta calumniar a la Guardia Civil y la Policía Nacional por su 'inhumana' represión de unos hechos ilegales y prohibidos por los jueces. Ya en 1919, el sociólogo Max Weber escribió su histórica frase, todavía vigente: 'El Estado es la única fuente del derecho a la violencia'. Lo debieran saber hasta los niños de pecho.

El cinismo y la capacidad de mentir de la extrema izquierda y los independentistas es indescriptible.

Los hechos. 1º El 'domingo sangriento' del suecano sucedió realmente en 1972, durante una manifestación en Londonderry (Irlanda del Norte). El ejército británico abrió fuego. Mató a 14 simpatizantes del IRA e hirió a 30. Hay una película de 2002 titulada 'Domingo sangriento'.

2º Los Mossos d'Esquadra, encargados de cerrar los ficticios colegios electorales de madrugada, sobre todo en los pueblos y aldeas de la 'Cataluña profunda', no cumplieron con su palabra dada al representante del Gobierno de la Nación. Unos chalaneaban con los payeses -lo hemos visto en la televisión- y el resto se hicieron los longuis. El Mozo Mayor Trapero y el talibán conseller de Interior, Joaquim Forn Chiarieillo burlaron a sus colegas 'españoles' de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Compañerismo.

3º Como consecuencia de lo anterior, el cumplimiento de las órdenes judiciales rebasó a ambos cuerpos. Así y todo se comportaron con calculada prudencia, tanta que a los dos días no había ningún rebelde independentista hospitalizado porque, además, las cifras de heridos las había hinchado el Govern al igual que el número de votantes. Todo el 'prusés' ha sido una estafa descomunal.

4º La Guardia Civil y la Policía Nacional fue vejada, humillada e insultada. Expulsada de los hoteles. Una vergüenza. El lunes día 2 estuve viendo detenidamente en youtube intervenciones policiales en varias ciudades de Alemania, Francia, Italia, Suecia y... en Barcelona, por la Huelga General del 29 de mayo de 2012. Se encargaron de restituir el orden público los Mossos d'Esquadra. Dispararon decenas de pelotas de goma. Y cargaron sin miramientos. ¿'29 de mayo sangriento'?

Entren en Google y escriban 'cargas policiales huelga general del 29-M-2012'. Un poco más de objetividad, queridos y queridas periodistas progres.

A última hora se han añadido algunos papagayos a la 'troupe'. 'Los cocineros dicen no a la violencia', afirman en un pasquín. El 3-O cerraron sus restaurantes para 'Expresar su apoyo a la NO violencia y SÍ al diálogo'. Nombres: Fina Puigdevall, Albert Adrià y el Grupo Iglesias, Carles Abellán, Nandu Jubany, Paco Pérez y hasta un japonés, Hideki Matsuhisa. La guinda 'deconstruida' la ha colocado Ferran Adrià: 'Hay que exigir a la Comunidad Europea (querrá decir Unión Europea) que ponga orden'. Querido Ferran: zapatero, a tus zapatos.