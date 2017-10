Melancolía por Pepe Carvalho Manuel Vázquez Montalbán en un restaurante. / LP Vázquez Montalván brilló en la novela, la poesía, el periodismo... Pero su popularidad le llegó con el detective gastrónomo ANTONIO VERGARA Sábado, 28 octubre 2017, 19:38

El 18 de octubre de 2003 falleció, de un infarto de miocardio, Manuel Vázquez Montalbán. La muerte le sorprendió, no mucho, en el aeropuerto de Bangkok. No mucho, porque desde hacía años llevaba consigo varios 'by-pass' en su generoso y humanista corazón. Tenía sólo 64 años. Al cumplirse el décimo cuarto aniversario de su óbito, me ha apetecido recordar a este buen amigo con quien disfruté y recorrí algunos restaurantes catalanes.

Según Juan Marsé, V. M. murió antes de hora «porque se explotaba a sí mismo». Quería significar que trabajaba sin descanso en varias disciplinas. En su masía de Cruïlles o en Vallvidrera (Barcelona), guardaba en carpetas los trabajos pendientes o ya empezados. Novela, poesía, conferencias, artículos periodísticos, ensayos, reportajes, etc. Brilló en todos.

Su popularidad empezó con la serie novelesca del detective 'Pepe Carvalho'. El primer título lo escribió en un mes, espoleado por una apuesta más o menos etílica con sus amigos. Se llama 'Tatuaje', en recuerdo de la célebre copla popular de la posguerra, escrita por Rafael de León, aristócrata, homosexual, falangista y perteneciente a la 'Generación del 27'.

Esta canción cobra todo su sentido si en vez de una mujer la canta un sarasa, porque este gran poeta -a la altura de García Lorca- la escribió pensando, efectivamente, en un marinero alto y rubio como la cerveza que descubrió en sus correrías por tabernas de mala muerte y 'ambiente'.

Hay quien piensa que el detective murciano-galaico Pepe Carvalho (Manuel Vázquez Montalbán, su 'alter ego') ya cocinaba cuando era muy joven. Nada más incierto. Llegué a esta conclusión en mayo de 1997. La editorial Planeta organizó en la Casa de América de Madrid un encuentro internacional sobre este sabueso o huelebraguetas. Tuve la fortuna de que me invitara para hablar de la cocina y la gastronomía en la serie Pepe Carvalho.

La asociación detective privado-gourmet ha sido habitual en algunos autores. Los más destacados son George Simenon, creador del detective Maigret, y Dominique Roulet, 'padre' del inspector Lavardin. Claude Chabrol se inspiró en una de sus novelas -'Une mort en trop'- para realizar 'Pollo al vinagre' (1985). Repasé todos los Pepe Carvalho y me apercibí de que la primera receta publicada en la serie fue una 'caldeirada' gallega ('Tatuaje', 1974), en memoria de su padre, Evaristo, natural de Monforte de Lemos y encarcelado por el franquismo. V. M. era muy pudoroso. Así y todo, me contó que a menudo cocinaba durante todo un día y después le llevaba la comida a su represaliado padre.

Ya en democracia (1981), V. M. le tomaba el pelo, cariñosamente, a su padre, 'carrillista' confeso.

V. M. detestaba a Santiago Carrillo (léase 'Asesinato en el Comité Central'). Pues para desgracia suya, en un viaje de vacaciones con su mujer, Anna, tuvo la mala fortuna de coincidir con él en Grecia. Esta casualidad le divertía mucho.

Según su biógrafo, Quim Aranda, V. M., cuando era niño, se alimentaba, casi a diario, con gachas, tocino, pan, aceite, sal y pimentón, pitanza urgente de posguerra. Pepe Carvalho nació en una familia pobre del barrio chino de Barcelona, en la calle Botella. Charo, su amiga y prostituta novelesca, existió.

¿Qué columnas habría escrito V. M. sobre el cachondeo del 'procés? Las imagino. Descacharrantes.