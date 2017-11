El Kaymus de Nacho Romero en Top Cuina

La primera promoción de cocineros del Centro de Turismo de Valencia parió a este cocinero que se batió el cobre ante los fogones del prestigioso Can Fabes, La Brioche, el suizo Schloss o el valenciano Torrijos antes de levantar la persiana de su Kaymus en 2008. Cocinero de raza, afirma que hay cocina mala y buena y que la suya pertenece con rotundidad a la segunda. Reniega de cualquier técnica culinaria que implique la participación de ingredientes que no sean naturales y se erige en defensor a ultranza del poder resolutivo de los buenos productos ante los fogones. En su restaurante funcionan básicamente dos menús basados en su cocina de autor más personal, el Express (30 euros), enfocado a los mediodías de los días laborables y el Degustación (45 euros) mediante el que se puede conocer plenamente su carácter. Cuidadísima carta de vinos, con referencias muy atractivas, Nacho es un pirado del buen vino (más de 500 referencias en su bodega) y no escatima en traer auténticas maravillas para sus comensales. Estos días participa en las jornadas gastronómicas Top Cuina, y esto es lo que sirve sobre sus manteles: Bonito con Queso fresco y Tomatitos confitados, Lubina marinada con curry rojo, rilletes de berenjena a la llama y turrón de cacahuetes, Dim-sum con txangurro, velouté de marisco, reducción de gamba rayada y zanahoria con reducción de soja, Pescado de roca con crema de almendras y pisto y Pastel de pollo al curry con arándanos al vino tinto y espinacas, entre otras suculencias.

Kaymus está en el 44 de la avenida Maestro Rodrigo de Valencia. Hay que ir.