Especial Sabores de España

Restaurantes con gastronomía típica de diferentes puntos de la geografía española en Valencia LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 23 abril 2018, 16:52

A continuación os ofrecemos cuatro restaurantes para degustar los sabores de España en la ciudad de Valencia.

La Taska Sidrería

La comida de La Taska Sidrería es un sincero homenaje a la mejor cocina del norte de nuestro país. Un recorrido gastronómico que arranca en Asturias, con parada obligada en el País Vasco, Galicia y Navarra. Cachopos, fabada asturiana, carne a la piedra, tortilla de bacalao, quesos artesanos con D.O. traídos directamente del norte de España como el Gamoneu, Cabrales, Idiazabal o el afamado Afuega'l pitu. Todo ello sin olvidar los mejores postres como el 'canelo' crujiente con crema helada de arroz con leche o la espectacular leche frita artesana. La sidra natural (asturiana y vasca) o el txakoli de Getaria serán sus compañeros de viaje. Un servicio cercano y cordial, un ambiente rústico, cálido y familiar. Una auténtica experiencia repleta de sabores que querrán repetir.

Además de por la fabada asturiana, el establecimiento es famoso por sus cachopos de ternera gallega rellenos de lacón braseado y queso D.O. Provolone Valpadana; jamón Ibérico de Guijuelo y queso D.O. Gamoneu, y cachopo, también de ternera gallega, relleno de cecina de León y Queso D.O. Afuega'l pitu blanco y roxu. Si se encuentra en el centro de la ciudad puede acudir a La Taska Sidrería de Conde Altea, 39. Asimismo, también tienen local por la zona de Alfahuir, concretamente en la avenida Valladolid, 5.

Más información Direcciones: C/Conde Altea, 39 y Avda. Valladolid, 5 (Valencia) Teléfonos reservas: 963819444 y 963697700 Años apertura: 2007 y 2009 Web: www.lataskasidreria.es Barrios: Eixample y Benimaclet

Dandy Canary

Arte, música y cervezas traídas de las Islas se combinan en Dandy Canary con artesanías típicas de allí y con una cocina que apuesta por lo tradicional con un toque personal de sus dos propietarias que se convierte en unas delicias como las papas arrugadas o el almogrote típico de la Gomera, paté de queso de cabra.

Los que vayan a este original local tampoco se pueden perder el 'metro salchicha' porque sólo se hace en Dandy Canary, producto que se hizo famoso en Tenerife y que ellas han personalizado para su deleite. También deliciosos sus batidos de frutas naturales.

Más información Direcciones: C/Antonio Suárez 23 y C/Antonio Suárez 34 (Valencia) Teléfonos: 628125047 y 961142196 Mail: dandycanary2017@gmail.com Barrio: Exposición

Ca Xoret

En un enclave privilegiado en medio de la huerta valenciana y a pocos minutos de Valencia se encuentra el restaurante Ca Xoret, en el se pueden degustar platos tradicionales valencianos a la carta elaborados con mucha calidad o pedir su excelente menú del día. En el local podemos encontrar arroces clásicos como el típico de Alboraia y Meliana de hígado de toro elaborado con casquería, hígado, endivias y garbanzos, el de secreto y calabaza o el de coliflor con bacalao. También muy gustosa su paella de verduras con verduras de temporada de cosecha propia.

Para almorzar hay que madrugar debido a la gran afluencia de público conocedor de lo mejor, verduras de temporada como sus alcachofitas con jamón, sang en ceba, carne de caballo, habitas con embutidos, etc. La atención y el trato personal es magistral, así como la calidad de la cocina, que lo convierten en un lugar único y especial.

La carta es amplia, con pescados de lonja, carnes gallegas de reses enteras, con raciones generosas. Todo productos locales predominando los de temporada y cocina típica de Valencia como su esgarraet o su sepia bruta pequeña con habitas, su ensalada de tomate, miga de bacalao y mojama.

Uno de los privilegios de Ca Xoret es que se abastecen de su propia huerta ya que Mel es conocedor y defensor del trabajo labriego al ser la tercera generación de agricultores. Mel además de cocinero, es un excelente sumiller y elabora su propio vino blanco, Serradalt, de diferentes uvas de su propio campo.

Más información Dirección: C/San Isidro, 44. Meliana (Valencia) Teléfono: 961493749 Año de apertura: 2004 Web: www.restaurantcaxoret.com Localidad: Meliana

El Cortijo Andaluz

El Cortijo Andaluz del Puerto de Sagunto es un restaurante muy coqueto decorado con variedad de elementos y colores de Andalucía lo cual te emerge en el ambiente.

Joaquín Quesada 'Ximo', no cesa de buscar la mejor materia prima para sus platos como la gamba de Huelva en sus tres variedades: hervida como en Sevilla tipo Blasi , al grill con cabeza y cola y al ajillo. Entre sus platos estrella se encuentran sus maravillosas patatas bravas, receta que se mantiene desde hace 50 años herencia del padre del actual propietario.