De Roca a Roca

Aquel matrimonio japonés había hecho una reserva para tres en El Celler de Can Roca, el mejor restaurante del mundo ese año. Pero el día elegido, después de una espera de once meses, sólo dos personas se presentaron en el local. Jóvenes, elegantes, se dejaron conducir a la mesa (donde había dispuestos tres cubiertos) y pidieron al maître que lo dejara todo tal cual. La mujer se acomodó en la silla de madera, sacó un objeto de su bolso y lo colocó en el asiento. «Era un osito de peluche», recuerda Joan Roca, tan emocionado como si estuviera viviendo de nuevo la escena. La pareja pidió que le sirvieran el menú completo al juguete, y los camareros cumplieron. Sin preguntas. «Todos los servicios son importantes, pero aquel se ha convertido ya en inolvidable», señala Joan.

«No sabemos qué había detrás de aquel gesto, pero estuvo cargado de emoción, de simbolismo», explica Josep 'Pitu' Roca. ¿ Un drama? Casi seguro. El sumiller Roca sacude la tensión que planea sobre la escena y recuerda otra visita singular. Con otro muñeco. En esta ocasión lo portaba en sus manos una famosísima y selecta crítica gastronómica. A lo largo de todo su recorrido por la cocina, por la bodega, por el comedor, la mujer, con la muñeca en la mano, iba indicando a la pepona lo que estaban viendo, la hacía asomarse sobre pupitres, hornos y mostradores y le pedía su opinión con cara de sorpresa. Una escena pura de Buñuel.

Estamos sentados con los tres hermanos Roca en el fresco jardín que da acceso a la casona donde se ubica el restaurante. Al sol. Es mediodía y las mesas se van poblando de grupos (holandeses, alemanes, británicos) que toman champán en largas copas de flauta antes de pasar a la sala, que se asemeja a un claro en mitad de un bosque de chopos. La calma es absoluta.

El triángulo Roca sale este año de gira por España con BBVA para exportar y compartir su ciencia, un conocimiento que pasa, más que nada, por un saber estar intangible, por este sosiego exento de prisas y urgencias. Jordi, aquejado de una dolencia en las cervicales que le obliga a hablar bajito, lo mira todo con una curiosidad inmensa, como un ratoncillo que husmeara el universo con su apéndice. «Tardó tanto en venir, que llegó para hacer el postre», bromeará luego Montserrat, su madre. A Joan, emperrado en ayudarla con la paella, tuvo que encargarle su primera chaquetilla cuando tenía 9 años, como otro trajecito de primera comunión. Los tres hermanos siguen teniendo mucho de aquellos niños que echaban una mano en Can Roca. 'Pitu' rellenaba las botellas y disfrutaba del placer prohibido de pegarle un tiento al Ponche Caballero o de descubrir las amargas alcachofas del licor Cynar. A dúo probaban las rabas con su rebozado de harina y sifón que atraían a decenas de gerundenses de aluvión cada domingo, jugaban con alguno de los siete niños de los propietarios (gente de posibles a las afueras de Girona) que vivían en esta torre que ahora ocupa el tercer mejor restaurante del mundo para The World's 50 Best Restaurants (tras haber encabezado la lista en los años 2013 y 2015).

Jugar, siempre jugar

Hay mucho de aquello todavía en El Celler. Y no sólo porque aparezcan sus fotos, con pantalones cortos y camisetas de los 80, en una especie de tingladillo de cartón que recrea el primigenio Bar Restaurant Can Roca. En el guiñol (Memorias de un bar en las afueras de Girona) se presentan cinco pequeños bocados con el mundo pequeño de los Roca: calamares a la romana, riñones al jerez, bombón de Campari y pomelo, bacalao con espinacas y piñones, parfait de pichón. «Los niños han hecho la vida aquí», recuerda con su memoria de granito Montserrat, la madre de los Roca, esa infatigable Erre con tres patas que nunca se detiene. «Nuestra cocina es la búsqueda constante del juego», razona Joan mientras contempla una antigua receta de tortilla líquida de caviar. «Un plato que llevaba mucha, mucha técnica... Tienes que haber hecho, como nosotros, miles de tortillas para lograr que quede líquida. Hay oficio». Y vuelve a asomar el crío a quien «el olor» inspira un plato, que es capaz de convertir un aroma en sabor neto. Joan se apunta la idea. Esa tortilla líquida regresará a la carta. Dios o Baco sabrán de qué irá rellena.

Paseamos ahora por la inmensa cocina de El Celler, rebasamos el estudio de Joan, con sus libros, su moai de Pascua y la camiseta de dedicada de Messi colgada de la pared. Hay carnes que se asan en la plancha (con una antigua plancha de hierro, de las de ropa, encima), hornos, roners, Rotavales cocinando a baja temperatura... Una redoma en movimiento, que gira como una de las lunas de Júpiter, con su matraz y su condensador, nos llama la atención. «Estamos destilando aroma de tierra mojada. Hemos recogido tierra de nuestra huerta esta mañana y ahora extraemos su olor», señala Joan. Ese agua cargada de aromas minerales y humus pasará luego a unas cámaras de refrigeración hechas en Japón destinadas a mantener en frío sangre y órganos humanos con una precisión de décimas de grado (- 5.5º, en este caso). Ese agua de tierra subenfriada cambiará de estado cuando choque con el plato y se convertirá en una estalagmita de hielo, creciendo ante los ojos del comensal, que asiste a un (sabroso) milagro de pura Física. «Es algo que nosotros veíamos de críos cuando rellenábamos las cámaras de Can Roca. Había botellas de agua con gas muy frías que, al abrirlas, formaban un casquete de hielo en la boca...», sonríe Joan.

Distorsionar la realidad

Ese es el secreto de la creación: recrear, aumentar y pulir los recuerdos. «Pero también hay chispazos. A veces suceden a las dos de la mañana, cuando estás despidiendo a los clientes. En otras ocasiones, mientras pruebas, surge lo inesperado. Probamos las cosas, ensayamos, distorsionamos las variables y, a veces, ocurre. Es una paranoia divertidísima...», apunta Joan Roca como si hablara de Matrix. «Cada plato tiene una historia detrás. Nosotros no hicimos esto para ser el mejor restaurante del mundo. Ahora somos terceros y estamos tan tranquilos; cuando no tengamos tantos reconocimientos no los echaremos en falta», dice.

Hoy, como de costumbre, hay volteretas y triples saltos mortales en el menú (estrellas de mar con cremoso de marisco y polvo de gamba; los brioches de trufa; la caballa con tempeh de judías del ganxet fermentadas una, dos y cuatro semanas; el civet de pichón con su parfait...). En sus inicios, elaboraban una cocina bautizada como 'evolutiva', mejorando el recetario tradicional catalán. «Cuando probé el parmentier de bogavante dije: '¡Albert, esto es mi sopa!'», subrayará la madre, ancla de la memoria culinaria de los Roca. Todo es un bucle, todo se recicla... «Nos motiva aprender, saber qué da de sí cada producto... El gran reto que afrontamos en esta gira es el contacto directo con los proveedores, con quienes conocen la lentitud de la vida, de los ciclos de la Naturaleza... Hablaremos, conoceremos a quienes cultivan los guisantes lágrima, hacen quesos o capturan pescado. Queremos, de paso, promocionar nuestros productos agroalimentarios desde el lugar donde nacen, desde el origen. Tenemos que escuchar a los proveedores», resume Josep Roca. El otro gran aspecto de la gira pasa por la transmisión del conocimiento, un empeño personal de Joan Roca, 22 años profesor en la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona, por sembrar futuro entre estudiantes de cocina y sala.

En el sosegado ámbito de la sala, el cliente puede llegar a imaginar qué significa el mundo de los Roca. Sólo hace falta un plato: Cigala con artemisa, aceite de vainilla y mantequilla tostada. En la copa brilla un Chablis maduro, seleccionado por 'Pitu'. La combinación hace saltar un chispazo en el paladar, una descarga inolvidable, jamás sentida. Nueva.