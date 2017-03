Tres locales para comer rápido y sano en Valencia

Tener poco tiempo para comer y hacerlo fuera de casa ya no es sinónimo de comida basura o poco saludable. En Valencia, desde hace un tiempo, la vida sana se ha introducido en las cocinas de algunos locales que han decidido crear menús con productos naturales para tomar en la mesa o take away.

Aquí proponemos tres locales que ofrecen la posibilidad de comer rápido y sano en Valencia.

Zumm Salads

Calle de la Paz, 10

La manera más fácil de decir adiós a la comida basura y a lo prefabricado. Las prisas ya no son una excusa para renunciar a lo natural ni tampoco para comer lo mismo cada día. Zumos, batidos, ensaladas, sandwiches, dulces naturales… En Zumm Salads puedes crea tu propio menú y disfruta de los alimentos naturales de la forma más sencilla.

BeGreen Salad

Calle Martínez Cubells, 10

Las cadenas de restauración han cambiado, ahora con BeGreen la comida 'para llevar' también es sana y ecológica. Este restaurante, proyecto que ha pasado por la Lanzadera, es un muestra de que la comida rápida y sana son compatibles. Aquí los clientes pueden elegir entre 18 ensaladas y 16 wraps distintos con más de 30 ingredientes. Además pueden hacer su pedido online y pasar a recogerlo a la tienda sin tener que esperar.

Aloha Vegan Delights

Calle Caballeros, 45

¿Amante de los Veggie-Kebab? Aloha Vegan Delights es tu restaurante. Este pequeño local ubicado en el centro de la ciudad es el templo de las hamburguesas veganas, del Veggie-Kebab y de las patatas y las salsas casera. Además de servir unos riquísimos Smoothies. Un punto clave de comida orgánica y vegana para llevar en Valencia.

¡Apúntate al cambio de los fast food en la capital del Turia!