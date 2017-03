Los Food Trucks vuelven a Valencia este fin de semana

Con las calles aún humeantes tras el final de las Fallas y con el reciente estreno de la primavera y del buen tiempo, un nuevo evento calienta motores para sorprender a todos este fin de semana. Se trata de Viveros Kids, que tendrá lugar este sábado 25 de marzo en los Jardines del Real, junto a Botánico Cavanilles 10.

Organizado por la revista digital Agenda de Isa y la AECC, este evento contará con miles de actividades y opciones para que niños y padres pasen una jornada recreativa inolvidable. En total, serán 9.000 metros de zona verde al aire libre donde no faltarán opciones para todos como una muestra del libro infantil, actuaciones en directo, algunas charlas educativas, e incluso un pequeño ‘market’, talleres y muchos expositores relacionados con el mundo de los más pequeños y la educación.

Pero eso no es todo, pues también habrá una zona gastronómica en la que, de la mano de gastroagencia.es, los Food Trucks volverán a la carga. De esta manera, todos los asistentes podrán comer o cenar mientras disfrutan de música en directo en un evento donde los niños son los principales protagonistas.

En ese sentido, y de la mano de Tour&Kids, también habrá diferentes talleres de actividades tan diversas como doblaje, teatro, dibujos animados, tiro con arco, story tellings, magia, talleres de chuches, de plantas aromáticas, creatividad, wipe out, hinchables, etc. El objetivo no es otro que hacer que las familias vivan un fin de semana memorable y divertido en un evento que aúna cultura, actividades al aire libre y mucho entretenimiento.

Cabe destacar que Viveros Kids es un evento que tiene un trasfondo solidario a beneficio de AECC (Asociación Española contra el Cáncer Infantil) que tiene por objetivo ayudar en la investigación del cáncer infantil.