Así se cocina en Valencia una de las mejores fabadas del mundo

La fabada, el plato más característico de la cocina asturiana, tiene un referente en Valencia. Los hermanos López, que regentan La Taska Sidrería, se han clasificado para la fase final del torneo ‘Mejor fabada del Mundo’, organizado por el ayuntamiento de la localidad asturiana de Villaviciosa, y en el que han participado casi un centenar de restaurantes.

El próximo 6 de febrero competirán contra otros 11 establecimientos de España –sin contar a los asturianos–. Los tres mejores se medirán en febrero a una veintena de locales de Asturias para dirimir quién cocina la mejor fabada del mundo.

César y Matías López son argentinos pero de ascendencia asturiana por parte de su abuela materna, que de bien pequeños les inculcó el amor por la fabada y los productos del norte. En 2007 abrieron su primer local en Valencia, y desde 2009 cuentan con dos tascas en la capital del Turia.

“Recomendamos siempre el uso de faba asturiana por su calidad, con denominación de origen; hay que dejarlas en remojo durante doce horas, con agua mineral mejor, para que la faba no se rompa; el embutido asturiano, con un toque ahumado, es también muy importante”, explicó Matías López.

“Nosotros, como nos enseñó la abuela, lo hacemos todo en crudo; es una receta muy sencilla pero que requiere de mucha paciencia”, añadió.

Una vez introducidos todos los ingredientes en la cazuela, junto a la cebolla, el ajo, el pimentó y el aceite de oliva, “es muy importante ir echando poco a poco agua mineral fría, para que cueza mejor y la faba no se despelleje”, aseguró el cocinero.

“La faba se tiene que deshacer en la boca, no se ha de romper, ha de ser mantecosa, y eso lo ofrece una faba asturiana; la fabada ha de tener un equilibrio de sabor y un fondo ahumado; y luego hay gente a la que le gusta más caldosa, pero a mí me gusta más reposada; la fabada no tiene nada que ver si la pruebas después de haberla cocinado, que si lo haces dos o tres horas después; y si la tomas de un día para el otro, muchísimo mejor”, concluyó Matías López.