¿Aún no has probado la comida vegetariana? En Valencia existe una gran oferta de restaurantes vegetarianos, locales que ofrecen todo tipo de platos exentos de grasas animales. Y es que no hacer falta ser vegetariano para disfrutar de comidas como la lasaña de verduras al curry, setas o verduras variadas con soja.

Algunos de los locales más conocidos en la capital del Turia son los restaurantes del Grupo Copenhagen, como el Oslo y el Malmö, la TastaOlletes, MioBio o Kimpira. Restaurantes basados en la cocina creativa y de mercado que varían su menú entre los 12 y los 16 euros.

Estos locales, situados en diferentes zonas del centro de Valencia, destacan por la calidad de sus productos de temporada, frescos -algunos directamente del huerto a la mesa- que lejos de las típicas verduras ofrecen platos como la Moussaka de berenjena, Vichyssoise, tofu a la lima y jengibre o seitán en salsa de champiñones y cebolleta.

No te lo pienses dos veces y disfruta de la comida sana. Aquí te proponemos ocho restaurantes vegetarianos en Valencia.

Grupo Copenhagen

Copenhagen | Malmö |Oslo

1. Copenhagen

- Localización: C/ Literato Azorín 8, 46006 Valencia

- Sugerencias de la casa:

Croquetas de boletus con avellanas tostadas

Hummus con pan Árabe

Ensalada de Pistacho, aguacate, fresa, mezclum con virutas de queso ahumado y germinado de rábano

Hamburguesa homenaje a Russafa con tomate seco, cebolla caramelizada, rúcula y queso gouda vegano, sobre base de polenta acompañada de patatas mediterráneas

Tarta casera de queso y violetas

Mousse de chocolate blanco con frambuesa, confitura de pétalos y helado

2. Malmö

- Localización: C/ Sueca nº46, 46006 Valencia

- Sugerencias de la casa:

Ensalada de fresa, aguacate, nueces, granada, queso cremoso vegano y vinagreta de frambuesa

3. Oslo

- Localización: C/ Catalans nº8, 46001 Valencia

- Sugerencias de la casa:

Croquetas de boletus y avellanas tostadas

Croquetas de gorgonzola, higos y nueces

Guacamole con yuca frita

Hamburguesa Copenhagen

Pasta thai

Semifrío de galleta María con helado de chocolate y dulce de leche

4. La TastaOlletes

- Localización: C/ Salvador Giner nº6, Valencia 46003

- Sugerencias de la casa:

Moussaka. Berenjena, boloñesa de soja y bechamel

5. MioBio

Mucho más que un restaurante. Un espacio de degustación y divulgación donde empresas y profesionales tienen la oportunidad de dar a conocer sus productos a través de eventos, charlas y presentaciones. Además, este espacio que cuenta con la primera escuela de cocina de Valencia especializada en alimentación bio-saludable, ofrece la posibilidad de formar y enseñar a través de una amplia oferta de cursos y talleres.

- Localización: C/Cádiz 67, Valencia 46006

6. Kimpira

- Localización: C/ Convento San Francisco, nº5 Valencia 46002

7. Ana Eva

- Localización: C/ Turia nº49, Valencia 46003

8. La Lluna

- Localización: C/ Sant Ramon nº23, 46003 Valencia