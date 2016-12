Ruta por los locales de cerveza artesanal de Valencia

Los sabores tostados, aromas que invocan al mar mediterráneo, gustos a miel, calabaza, madera mojada o romero, centeno y nuez. Fuertes o suaves, los amantes de las birras saben que, como la cerveza artesanal no hay ninguna.

Pero, ¿dónde disfrutar de una buena pinta? En Valencia existen diferentes fábricas propias, aquí te proponemos una ruta por algunas.

Tyris

Tyris es la primera marca de cerveza artesana nacida en la capital del Turia. De los sabores más clásicos como la Tyris original o la VIPA a los más auténticos como los de la Smoky Porter con sabores de pan, bizcocho y con notas de café y chocolate, cuenta con 11 birras distintas.

Si quieres conocer -y beber- esta cerveza de la mano de sus creadores, la fábrica abre sus puertas todos los sábados de 11:30 a 14:00 horas por un precio de 9 euros. Además, también puedes visitar su local oficial, Tyris on Tapcon 10 tiradores, picoteo y buena música, situado frente al Mercado Central, en pleno centro de Valencia.

Birra&Blues

También en el centro de Valencia podemos encontrar Birra&Blues, una de las fábricas de cerveza artesana de la ciudad. Más de 25 años de experiencia en el mundo de la hostería y los diferentes premios de sus marcas avalan la calidad de esta birra local.

Red Wheat, Black Blues Abbey, La Tripel, Ipa Blues, Amber Ale, La Negra y hasta 12 cervezas diferentes compuestas por diferentes sabores, algunos conocidos y otros menos como la calabaza asada en horno de leña de la La Negra, aromas de plátano maduro y toques de regaliz de la Tostada o el regusto a caramelo de la John Lee Blues.

¿No sabes cuál elegir? Visita su local en el centro -o acércate hasta su nueva fábrica en Masalfasar- para conocer todos los secretos que esconde estas cervezas.

La Socarrada, Tyris on tap y Birra&Blues. / FACEBOOK

La Socarrada

Una de las cervezas más conocidas, tanto a nivel nacional como internacional es La Socarrada. Esta cerveza gastronómica, para comer con ella, por sus sabor a romero y a miel, ha sido galardonada en 2012 y 2016 como uno de los mejores sabores del mundo por el International Taste&Quality Institute de Bruselas.

Además, la marca valenciana radicada en Xátiva ha conseguido llegar hasta 21 países como EEUU, China, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Holanda, Australia, México y Panamá entre otros.

Er Boquerón y Toro son las otras dos birras de la marca también reconocidas por diferentes premios. La primera, elaborada con agua del mar Mediterráneo es una "cerveza rubia fácil de beber y refrescante". Y Toro es una cerveza licenciada por el Grupo Osborne madurada con madera de barrica de Jerez Pedro Ximénez.

La Socarrada ofrece visitas guiadas a su planta de fabricación todos los sábados a las 11:00 horas con cata y picoteo incluido por 5 euros.

Guía

Cerveza artesanal de Valencia

Tyris Fábrica. P. Industrial L’Oliveral. C/ X nº 2, 46190 Riba-Roja del Turia, Valencia. Tyris on Tap C/ Taula de Canvis 6, 46001 Valencia.

La Socarrad. C/ Ronda Sequia de Vila, s/n, 46800 Xàtiva (Valencia)

Cerveza Gènesis. C/Molló 4, 46614 Polígono Industrial de Favara (Valenci)

Birra&Blues. Brew Pub Patacona. Avda. Mare Nostrum, 34 • 46120. Alboraya. Valencia. Brew Pub Valencia Centro. Avd. María Cristina, 12. Nueva Fábrica.Ildefonso Carrascosa, 18 Masalfasar.