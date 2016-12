La declaración de amor de Ricard Camarena

Otoño. Quizás la época que más me gusta para visitar el restaurante de Ricard Camarena. Empiezan las alcachofas y la trufa y eso ya es una garantía de goce. Aunque si fuera primavera quizá diría lo mismo. Siempre me gusta volver a casa de Ricard. En esta ocasión acudí al más puro estilo Mister Cooking. Libreta y boli en manos. De menú lo pido todo. El maridaje, moderado. No es cuestión de salir rodando. Estuve bien rodeado. Entre buenos clientes. Te voy a contar lo que vi, que ya te adelanto que fue un cortejo extremo al cliente. Como nunca antes. Y te cuento lo que rasqué después: las 10 tentaciones gastronómicas de este señor que, lo voy a decir así de claro, es un privilegio tenerlo en la ciudad cocinando. Vamos a disfrutarlo en tres actos. Primero a Ricard, después sus tentaciones y para terminar, sus platos.

