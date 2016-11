Del arroz de La Marítima al cangrejo de Nozomi

Venga, seguimos rastreando cotilleos. Para que no nos privemos de nada. Esta nueva edición viene cargada de emociones culinarias. Un arroz, un cangrejo que se convirtió en tempura, una pulpada en una estación (mejor dicho dos), un proyecto de los que ilusiona (mano a mano Manglano y Quintana), el Ministro con la Little Queen… Fierro que no para y MaKhin, como siempre, haciendo grande la leyenda de la mujer que dio nombre a ese local del querido Steve Anderson.

Si quierieres saber más sobre los nuevos cotilleos de Mister Cooking entra en el post de su autor.