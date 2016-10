Diez tentaciones gastronómicas de Eneko Atxa

Eneko Atxa.14 de septiembre de 1977. Un día después, pero de 2005, nació Azurmendi. Allí lucen tres estrellas. Las tres, de Michelin. Y un universo. El de Eneko y los suyos. Un lugar donde los astros flotan felices. Uno de ellos acaba de desembarcar en Londres (Eneko at One Aldwych), aunque su aventura ya le llevó a Thailandia (Phuket). Y a Malta. Y a medio planeta. Pero él sigue siendo el chico de Amorebieta. El hijo de Teresita y Jesús Mari. Con ellos empezó todo. Son sus raíces. Como lo fue su abuela Serafina, quien sin él saberlo le enseñó la senda de la cocina. Ellos, la familia, abonaron el árbol delgado pero robusto que nace en las entrañas del joven que prefirió ponerse el delantal que pasar el suplicio de la Selectividad. Quizá porque no le gustaba el imperativo estudiar. Eneko, sin embargo, tiene trazas de erudito...

Lee el post completo en el blog Historias con delantal.