El nuevo menú del Riff, al descubierto

Cuando Bernd me vio entrar en su acantilado –Riff quiere decir acantilado en alemán-, juraría que se alegró. “Me gusta verte por aquí”, me sonrió abriendo sus largos brazos en cruz, como aleteando, y dándole mayor grandiosidad al cuerpo alto y delgado de este alemán que siempre me pareció el brujo de la tribu. El hechicero. Un personaje enigmático que logra atraer a todos –o a todos lo que se quieren dejar atraer, al menos- y que tiene en su interior un inmenso libro de fórmulas secretas. De conjuros y magias envueltas con el celofán de la experiencia personal y de su abrumadora sabiduría.

