El universo de Star Wars invade Sagunto

La fiebre galáctica llegó hace cuarenta años cuado se abrieron las puertas al lado oscuro y marcamos en el mapa una galaxia muy, muy lejana. Y desde entonces, la fiebre sigue subiendo. La saga Star Wars revolucionó el mundo cinematográfico y puso los cimientos del fenómeno fan patas arriba desde el estreno en 1977 de La guerra de las galaxias, la primera película del universo de George Lucas, que arrasó en taquilla y despegó el boom del merchandising. A día de hoy continúa siendo una de las historias de ficción que más ingresos genera, capaz de movilizar a millones de personas entrega tras entrega hasta las butacas del cine.

Si eres uno de los seguidores de la saga podrás acercarte al lado oscuro los próximos 1,2 y 3 de diciembre en Sagunto, que volverá a convertirse en el epicentro de la galaxia con la segunda edición de las Jornadas Star Wars. El encuentro es una iniciativa de la Concejalía de Juventud que pretende integrar a varias generaciones de fans con múltiples actividades del universo galáctico. Tras el éxito de la edición inaugural las jornadas amplían este año sus días y sedes, y al Casal Jove del Puerto de Sagunto se suma el Casino Recreativo y Cultural.

El plato fuerte del encuentro son las charlas de distintos expertos, como la del director de cine Rodrigo Cortés, que protagonizará un encuentro con el público el sábado 2 de diciembre a las 13 horas en el Casal Jove del Port de Sagunt. El conocido realizador es seguidor declarado de la saga y compartirá con los asistentes sus impresiones sobre el universo de George Lucas y su particular fascinación por las películas originales de la franquicia.

Destacan también las intervenciones de David Santana, el único actor español que ha aparecido en los episodios VII y VIII y en Rogue One; Eduardo Segura, profesor de la Universidad de Granada, que ofrecerá una clase magistral sobre la capacidad regeneradora de la saga; y el escritor y periodista Pau Gómez, que planteará los caminos que se explorarán en las próximas películas. Y el broche de oro para finalizar las jornadas llega el 14 de diciembre a los cines Alucine del Puerto de Sagunto, con el preestreno de.

También habrá espacio para la animación cosplay y talleres infantiles, una competición de videojuegos, juegos de mesa, un quiz tematizado o una representación con marionetas. Además, no hay que olvidar la exposición de pósters inéditos y singulares de la saga, la proyección del documentalI´m Your Father dedicado al actor David Prowse o la presentación del libroLa Guerra de las Galaxias Made in Spain con la presencia de su autor José Gracia.

El concejal de juventud de la localidad, Guillermo Sampedro, ha querido destacar la apuesta del Ayuntamiento por la cultura popular «como parte fundamental de la cultura. Además, se trata de actividades gratuitas dirigidas a público de todas las edades, desde infantil a adolescente pasando por adultos. Este año hemos querido reforzar la programación respecto a la primera edición y la hemos orientado tanto a los fans de la saga como a aquellos que no lo son tanto».