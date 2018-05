Fresco de Valduero, vinos veraniegos de Ribera del Duero Las variedades blanco de albillo y tempranillo, protagonistas de estos vinos burgaleses. / LP La bodega presenta su nuevo Rosado Reserva 2014 CHEMA FERRER Viernes, 18 mayo 2018, 00:31

No es recomendable conducirse por tópicos a la hora de tomar un vino, bien sea por complacerse con él o por acompañar lo servido sobre los manteles. En Ribera del Duero no solo se hacen vinos tintos, también hay excelentes blancos y hasta claretes. El ejemplo es Valduero, su nombre se relaciona nada más escucharlo con los grandes vinos de reserva, es cierto, pero la bodega de Gumiel de Mercado (Burgos) posee interesantísimos vinos rosados y blancos, además de embotellar algunas de las mejores referencias en vinos tintos de reserva de la Ribera del Duero. En la forma de elaborar cuenta mucho los orígenes, Valduero es una bodega familiar y una de las primeras que se fundaron en la D.O. Ribera del Duero allá por el año 1984 y de la mano del bodeguero Gregorio García Álvarez. Para el que no conozca el emplazamiento, Gumiel de Mercado está a pocos kilómetros de Aranda de Duero, en pleno corazón de la Ribera del Duero. Vale la pena visitar la bodega para reconocer el trabajo enjundioso que se hace con la viña, la vinificación y bajar a los extraordinarios túneles donde duermen los vinos. Algunas cuevas son centenarias y bajan hasta los 20 metros de profundidad en el subsuelo. Las más modernas lo hacen hasta los 40 metros. Allí reposan los Reservas y Grandes Reservas Valduero 6 años y Valduero 12 años. Tiempo habrá para hablar de ellos, por que hoy lo vamos a hacer de su Rosado Reserva 2014, único en Ribera del Duero.

Fresco, ¿por qué no?

Este es el slogan con el que Valduero dio la bienvenida a los invitados que se dieron cita en la terraza de Casa Suecia en Madrid a principio de mes. El objetivo era presentar la última creación de la bodega: Valduero Rosado Reserva 2014, el único Rosado Reserva de la Ribera del Duero. Yolanda García Viadero, directora técnica y enóloga de la bodega, apuntó durante la presentación: 'Es un vino especial; somos los únicos capaces de hacer de un Rosado un Reserva con toda su estructura y complejidad. Hemos necesitado mucho tiempo para criarlo tanto en barrica como en botella, pero el resultado es de tal originalidad que su disfrute se te queda grabado'. El nuevo Rosado de Valduero está elaborado con un 50% de tempranillo y un 50% de uva Albillo, levaduras autóctonas y largas crianzas en barricas de diversas procedencias. No sé si llegamos a tiempo para poder disfrutarlo, ya que prácticamente se ha agotado debido a la expectación que ha generado por su singularidad. Pero "Valduero Fresco ¿Por qué no?" es el eslogan que defiende fundamentalmente que los vinos blancos y rosados han de estar presente durante el verano en terrazas y bajíos playeros, eso sí, siempre servidos a la temperatura adecuada, bien frescos. En esta campaña se incluirán otras referencias de la bodega, como el vino a base de la variedad blanco de albillo García Viadero 2017 o el Valduero Rosado con seis meses de barrica. Hay que ponerse en marcha.