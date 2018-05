Fiebre por el jazz en el festival de música y tapeo El público baila las canciones que interpreta en directo la Jazzy Troupe, anoche. / MANUEL MOLINES La zona norte de la Marina de Valencia se llena de baile, buena música en vivo y pinchos de cocina de todo el mundo, en un gran evento músico-gastronómica que estará abierto hasta esta tarde N. M. Domingo, 13 mayo 2018, 02:04

Que cada vez hay más personas enamoradas del jazz y sus variantes está quedando patente en el gran festival de Tapas con Swing que se está celebrando este fin de semana en la explanada norte de la Marina de Valencia (junto al Veles e Vents) organizado por LAS PROVINCIAS en colaboración con Cervezas Amstel. Si el viernes, primer día del evento, fueron decenas los asistentes a las clases de iniciación al 'authentic jazz' y al lindy hop, ayer el número de participantes se cuadriplicó. Habituales de este estilo de baile y noveles movían con gracia sus caderas, tras atender entusiasmados a las indicaciones de los profesores de la escuela Spirit of St. Louis de Valencia. Javier Molina, Fran Gutiérrez, Valeria Yegupova y Alba Steinlen se encargaron de que los asistentes disfrutaran bailando al ritmo de esta música popularizada en Nueva York en los años 20 y 30 por bailarines afroamericanos.

Además de la clase, el público también pudo disfrutar de exhibiciones y sesiones de jazz a cargo de Javier Molina y Maria Margot, quienes junto a Fran Gutiérrez, Valeria Yegupova y Alba Steinlen, también se encargaron de pinchar algunos de los temas más populares de estos estilos musicales. A partir de las 10 de la noche el escenario lo ocupó The Jazzy Troupe, una banda de siete músicos especializados en jazz y swing. 'Autumn leaves', 'Sing, sing, sing' o 'Affer you've gone', fueron algunos de los temas interpretados por estos artistas que sorprendieron al público con sus propuestas de las versiones de la época. Además de la música en directo también está teniendo mucho éxito el concurso de baile de swing, en el que participan numerosas parejas. En el celebrado el viernes por la noche la pareja ganadora del primer premio fue José Luis Ferreras y Ana Sevilla. El segundo premio recayó en la pareja formada por Raúl Sisteré y Silvia Lozano y el tercer premio fue para Víctor Sánchez y Anna Peris. El festival continua hoy con la actuación en directo de la banda The Sunnisiders y los Djs Alba Pebbles y Andrés Cavero.

Además, a pie de pista se encuentran instalados una quincena de 'food truck', con exquisitas tapas variadas, así como una barra con grifos de buena cerveza.

Hoy es el último día de Tapas con Swing. No se lo pierda.