9 festivales de música en la Comunitat Valenciana

Txema Rodríguez

FIB (Del 13 al 16 de julio)

Décano de los festivales independientes, el Festival Internacional de Benicàssim lleva desde 1995 atrayendo a locales y británicos. Este año, destacan The Weekend, Red Hoy Chilli Peppers o Liam Gallagher, pero los popies españoles también tienen reservado su hueco con Los Planetas, La Casa Azul o Love of Lesbian. Además, en líneas más discretas, podemos encontrar joyas como Kaytranada, The Blaze, Twin Peaks, Biznaga o One Path.