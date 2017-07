Festival gastronómico en El Puig Se instalarán una treintena de foodtrucks y habrá varias actividades de ocio para toda la familia. / lp El evento espera acoger del 22 de julio al 12 de agosto a más de 60.000 personas GPS Viernes, 21 julio 2017, 13:01

Solmarket, el festival gastronómico y de ocio familiar más destacado y con más proyección del verano llega este fin de semana a la playa de El Puig con un programa de actividades que triplica la oferta del año pasado ya que ofrecerá en más de 6.000 m2 de playa 30 propuestas gastronómicas, 21 conciertos en directo de artistas valencianos emergentes que convivirán con casi 100 firmas de moda y 20 talleres infantiles. De esta manera, Solmarket, que acaba de cerrar su edición en Alicante con una asistencia de más de 20.000 personas en los ocho días que ha durado el festival, convertirá la playa de El Puig en una ciudad de ocio estival del 22 de julio al 12 de agosto donde prevé acoger a más de 60.000 asistentes. El festival, que se ha convertido ya en el #plandelverano, se convertirá en una ventana abierta a la gastronomía internacional más atractiva gracias a las 30 foodtrucks que ofrecerán un recorrido por los fogones franceses, argentinos, americanos o mejicanos o que traerán lo más innovador de la mesa cubana y oriental. Un catálogo gastronómico que se completará con los platos más autóctonos como la clóchina valenciana y que traerá recetas de autor de la cocina sin gluten, vegana o vegetariana. Para completar esta oferta, Solmarket se convertirá en una auténtica plataforma de promoción musical ya que concitará la presencia de jóvenes artistas del panorama valenciano como Swing from the bottom, que será el encargado de abrir el festival, así como Pablo Monleón, The lighters o la cantante Natali Mcpears que interpreta temas de grandes divas del soul y del R&B como Adele o Amy Winehouse.

En Solmarket tendrán cabida las propuestas más divertidas para todos los públicos, ya que ofrecerá a los más pequeños la posibilidad de participar en talleres creativos, de manualidades y actividades infantiles, una oferta que se convertirán la Playa del Puig en una ciudad musical, gastronómica y lúdica para todos los públicos.

Esta iniciativa nació el año pasado con el objetivo de poner en común experiencias, familia, música y cultura en un ambiente inigualable como son las playas valencianas al tiempo que permite promocionar a los artistas emergentes que aprovechan, en una combinación perfecta, el descanso estival para poner en valor su trabajo. Este crecimiento ha sido posible gracias a la colaboración de Cervezas Alhambra, patrocinador principal del evento.