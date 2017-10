Feria gastronómica Viernes, 20 octubre 2017, 00:52

El próximo día 23 de octubre, en la sala Apolo del hotel Las Arenas, Exclusivas Morató realizará una feria gastronómica en el que celebrará su 30 Aniversario. A lo largo del día realizará varias actividades. Destacando el despiece de un cerdo ibérico. La fabricación de una barrica, y la elaboración de una anchoa en salazón, y su paso al aceite.

Entre los productos que representan encontramos los jamones ibérico de Atilano (D.O. Guijuelo), Queso Pago de los Vivales, Ortiz, Bodegas Lagar de Besada (D.O. Rías Baíxas) y Luis Alegre (D.O. La Rioja).