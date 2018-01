Fabio Rocca AGENDA Viernes, 19 enero 2018, 00:13

La semana pasada me acerqué a visitar con unos amigos el Palacio de la Seda, y la verdad que verdad es que me sorprendió, y recomiendo su visita. Para comer, había reservado en Numa (C/ de La Purísima, 3). Todos los días, Fabio Rocca ofrece un variado menú donde encuentras tres entradas y un segundo a elegir entre un arroz, una carne o un pescado. En el precio incluye el café y el postre. Para acompañar la comida elegimos un vino blanco riojano; Azpilicueta Fermentado en Barrica. Un gran vino blanco que destaca por su frescura, sus toques tostados y vainilla por su paso en barrica. Un gran servicio y un local muy acogedor, para un buen menú calidad/precio.