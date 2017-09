Escatología con acento francés

Más de tres millones y medio de franceses se han tronchado con 'Alibi.com', una comedia de enredos e infidelidades que aparca el buen gusto al que tradicionalmente asociamos el cine galo. El actor y director Philippe Lacheau ya dejó claro en 'Se nos fue de las manos' que lo suyo no es la sutileza. Aquí se mete en la piel del fundador de una particular agencia que proporciona coartadas a quien lo necesita. Los problemas vendrán cuando descubra que su futuro suegro es cliente suyo: acudió a Alibi.com para que le 'taparan' sus infidelidades amorosas. Lacheau toma como referentes las comedias escatológicas del cine americano, de los hermanos Farrelly a 'Resacón en Las Vegas', y a la vez continúa esa tradición del vodevil y del humor gesticulante propia del cine francés, que va de Louis de Funès a Danny Boon. Hay chistes a costa de caniches, ponis y una cebra con afición a dar coces en las partes nobles. Toneladas de sal gruesa y un ritmo frenético en un éxito de taquilla del que Hollywood no tardará en rodar el 'remake'.