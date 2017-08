Los encantos de Vilafamés La Roca Grossa, en primer plano. / lp Una colección de arte, un meridiano cercano y un buen número de rutas atraen la atención del pueblo castellonense MIKEL LABASTIDA Jueves, 24 agosto 2017, 02:02

Un lienzo de Miró en una de las estancias. Y en otra uno de Saura, ubicado en un recoveco de un edificio con casi 30 salas dedicadas al arte. Soledad Sevilla convive con Millares y Eduardo Úrculo. Al subir una escalera te topas con una obra de Genovés. ¿Es el IVAM? ¿Es el Reina Sofía? ¿Tal vez el Guggenheim? No, pero todos ellos comparten créditos. Cualquiera de las piezas del MACVAC podría pertenecer a los anteriores. Comparten criterios, autores, líneas expositivas. Aunque los anteriores reciben una enorme atención mediática y este se conforma con ser una más que agradable sorpresa para los visitantes de Vilafamés. No es para menos. No todos los que pasan por esta localidad castellonense, que no alcanza los 2.000 habitantes, saben que custodia una pinacoteca de semejantes características.

Armengol, Juan Barjola, Canogar, Tàpies... La nómina es impresionante. El centro de arte abrió sus puertas en los años 70. A Vicente Aguilera Cerní hay que agradecerle su empeño por levantar en este enclave un museo de arte contemporáneo. A este profesional se le reconoce por su labor como historiador y crítico. Y como uno de los principales estudiosos del arte de vanguardia en Valencia. A él le debemos que Solbes y Valdés formaran el Equipo Crónica. O que el Grupo Parpalló gozase de gran relevancia. Por citar un par de datos que sirvan para reflejar su trascendencia. No es extraño por tanto que la pinacoteca de Vilafamés lleve su nombre desde 2003, dos años antes de que muriese. Un más que merecido homenaje en vida.

Ambiente artístico

La puesta en marcha del museo propició un ambiente artístico y cultural en el pueblo que, durante los meses de verano, se traducía en exposiciones repartidas por diferentes lugares del casco antiguo como la biblioteca municipal, el Ayuntamiento, el Museo del Vino, el carrer de Baix y una sala habilitada en el propio centro para exposiciones temporales. Esa atmósfera bohemia permanece, está arraigada, aunque ya no es ni mucho menos tan latente ni evidente como antaño. Cambian los tiempos, cambian las formas, cambia el arte incluso. Pero todo aquello dejó poso en sus rincones. Y se aprecia al recorrer las calles Cervantes o Diputación, o la plaza de la Sangre y, por supuesto, el Quartijo. A la zona urbana de la población la rodean murallas, se traza con vías estrechas y acoge llamativas edificaciones. Y luego está la Roca Grossa, que no tiene nada que ver con los artistas que se trasladaron hace años a esta localidad, ni con el ajetreo cultural que acarreó la donación de Miró o el encuentro internacional que atrajo a estudiosos de todo el mundo. Ella ya estaba allí. Pesa más de 2.000 toneladas y presenta una inclinación de 34 grados sobre el estrato. Su particular volumen y fisonomía la hicieron merecedora de la catalogación como Monumento de Interés Local y se ha colado como reclamo turístico. No está en el museo ni falta que hace. Tampoco lo están ni el castillo ni las iglesias, que forman parte de un patrimonio que justifican la visita a la zona.

Vilafamés es lugar de destino, pero también punto de partida. Desde allí se puede iniciar el camino para contemplar la cueva Tossal de la Font, en la que se hallaron los restos de ocupación humana más antiguos de la villa, pertenecientes al Homo Neanderthal. O a la Font de les Piques, cuyo caudal de agua cae en siete pilas que desembocan en dos balsas. O la cueva del Bolimini, que recibe su nombre del 'bol armenio', un tipo de arcilla presente en su interior. Son paradas de las rutas que parten de un pueblo con casas de piedra rojiza al que casi roza el meridiano de Greenwich, como indica una señal antes de entrar. Un pueblo con arte fuera y dentro de ese museo del que hablábamos al principio y que, por cierto, se ubica en el Palacio del Batlle, del siglo XV, que pertenecía por entonces a la persona encargada de administrar los bienes reales en el municipio y que hoy en día se dedica a exponer una completa representación con más de 400 autores de las últimas vanguardias del siglo XX.