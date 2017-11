Domingo en la Marina de Valencia Disfruta de una jornada de actividades gratuitas para toda la familia LAS PROVINCIAS Viernes, 3 noviembre 2017, 23:08

"Puff.. he nacido para ir en barco". Una ilusión que, barata, lo que se dice barata, no es. Y es que, "no tenemos sueños baratos", dice el anuncio de la Primitiva. Pero, ya se sabe que, los sueños, sueños son, y Valencia es uno de los mejores lugares para disfrutar del mar.

Este domingo 5 de noviembre se celebra la jornada de puertas abiertas y acceso gratuito del Valencia Boat Show en la Marina de Valencia. Un día completo de actividades gratuitas para toda la familia, con salidas al mar en velero y exhibiciones de jóvenes regatistas.

Además, los amantes de la náutica y sus deportes podrán disfrutar de un espacio expositivo de 16.000 m2 con una amplia variedad de embarcaciones. Pequeñas motoras, barcos de trabajo, veleros de última generación, unidades conectadas a Internet y barcos capaces de navegar con alto rendimiento a vela y motor.

Horario de las actividades

De 12:30 a 14:00 horas. Exhibición de Optimist con sus regatistas más jóvenes a cargo del Real Club Náutico de Valencia.

A las 13:00 horas. Desfile de abanicos Diabani.

De 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Salidas al mar con velero por la dársena interior de la Marina de Valencia. Durante esta actividad los monitores irán explicando a los visitantes conceptos básicos de la navegación a vela, las partes de los barcos, los vientos, etcétera.