El diseñador de satélites

Viernes, 20 octubre 2017
Gerard Butler intenta salvar a la humanidad en la cinta 'Geostorm'

El thriller de acción y ciencia ficción 'Geostorm' es el debut en la dirección de largometrajes de Dean Devlin, guionista de 'Independence Day: Contraataque'. La película está protagonizada por Gerard Butler como un «testarudo pero encantador» diseñador de satélites, quien tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas. Todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos. Una película de catástrofes que no aportará mucho más, pero hará las delicias de quienes disfrutan por ver como se acerca el fin del mundo en pantalla grande. Katheryn Winnick ('Vikingos' y 'La Torre Oscura'), Abbie Cornish ('Sin límites' y 'Sucker Punch'), Robert Sheehan ('Cazadores de sombras' y 'Misfits'), Jim Sturgess ('El atlas de las nubes' y '21: Blackjack'), Daniel Wu ('Into the Badlands' y 'Warcraft: El origen'), Ed Harris ('Westworld' y 'Una historia de violencia') y Andy García ('Los intocables de Eliot Ness' y Ocean's eleven') completan el reparto de 'Geostorm', que hoy se estrena en España.