Dilemas calderonianos Ensayo de 'La vida es sueño (vv 105-106)', con los actores que representan a Segismundo, Basilio, Clotaldo y Rosaura. / lp Carles Alfaro lleva al Teatro Principal de Valencia la adaptación de la emblemática 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca

«¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son». Estos versos finales del soliloquio más famoso del drama español volverán a resonar en el Teatro Principal de Valencia con la obra 'La vida es sueño (vv 105-106)' de Calderón de la Barca, en versión del dramaturgo y director valenciano Carles Alfaro, en colaboración con Eva Alarte. Interpretada por Alejandro Saá (Segismundo), Vicente Fuentes (Basilio), Enric Benavent (Clotaldo) y Rebeca Valls (Rosaura), la obra es una coproducción de Moma Teatre, Teatros del Canal y Diputación de Valencia y podrá verse en el Principal del 28 de septiembre hasta el 7 de octubre.

En 'La vida es sueño', un rey trastornado por la muerte de su esposa el mismo día en que da a luz a su primogénito, da crédito a la interpretación de las ciencias astrales que determinan la fiereza del recién nacido y la consecuente debacle que su reinado comportaría. Aterrado, oculta su existencia aislándolo en un encierro del que solo se ocupa su más fiel cortesano. Sin embargo, treinta años más tarde, llegada la hora de nombrar un heredero a su corona, se cuestiona si cometió un error y decide salir de dudas poniendo a prueba al monstruo que ha estado alimentando en la oscuridad.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, el director del montaje, Carles Alfaro, destaca que esta pieza «se mantiene fiel a la poética y a los dilemas filosóficos» que plantea el autor.

- ¿Qué es lo que más le preocupaba a la hora de adaptar esta obra de Calderón?

- Bueno, más que preocuparme lo que más me atrajo fue la hondura del drama en relación a las preguntas que todos nos hacemos, entre ellas una tan importante como el sentido último de nuestra existencia.

- ¿La obra se mantiene fiel al original?

- Totalmente. El 98/99% de los versos son de Calderón. Puede haber un 1% de engarces lógicos por métrica que estructuralmente he tenido que adaptar, pero es claramente calderoniana. El objetivo fundamental de esta adaptación es entablar los interrogantes entre un padre y su hijo y otro padre y su hija, esto es, Segismundo y su padre Basilio Rey, y Clotaldo y su hija Rosaura.

- En su adaptación de 'La vida es sueño' elimina a los personajes secundarios. ¿Cree que el hilo argumental está más centrado sólo con los cuatro personajes principales?

- Sí. Es una obra con la que he estado obsesionado muchos años y para mí estos cuatro seres son los que realmente tienen una entidad , una voz propia y una interdependencia entre ellos. Por eso son cuatro y no hay ninguno más.

- Muy conocidas son sus adaptaciones de textos humorísticos de Chéjov como 'Atchúss' o el drama 'Vania'. ¿Es menos complejo Chéjov o Calderón?

- Creo que Chéjov es un autor de extrema dificultad por la aparente inactividad de la trama. En el caso de Calderón pienso que la complejidad es cósmica, por eso yo no tengo ningún complejo a la hora de comparar 'La vida es sueño' con las dos o tres obras magistrales de Shakespeare. Son textos que hablan de toda la condición humana de una manera muy esencial y a la vez extremadamente poliédrica.

- Adaptador, escenógrafo, director, dramaturgo, ¿hay algo que se le resista en el mundo teatral?

- Bueno, no se trata de un afán de protagonismo y espero que me crean porque para mí es un todo. Yo no veo tantas fronteras. El embrión de todo lo que has citado pienso que es la dramaturgia, la de los personajes, y el trabajo con los actores.