Descubre los rincones con más encanto de Dénia La localidad alicantina no puede faltar en tus planes de verano. / Ayuntamiento de Dénia Estos son los lugares que no te puedes perder de la localidad alicantina TAMARA VILLENA Valencia Jueves, 3 agosto 2017, 19:14

La capital de la Marina Alta es el destino ideal para los amantes del senderismo, submarinismo y el snorkel, ya que aparte de sus calas cristalinas tiene una reserva marina que junta en un mismo paraje natural una amplia variedad de rutas. Es cierto que el acceso a las mismas está controlado por la gran afluencia de turistas que, especialmente en verano, visitan sus tierras para disfrutar de la gran variedad de opciones que ofrece.

Tanto para hacer planes con amigos como para ir con los más pequeños, Dénia es un destino imprescindible en tus escapadas de verano. Te proponemos una ruta por los lugares que no pueden faltar en tu paso por esta localidad:

1. Parque natural del Montgó

Sin duda, es uno de los tesoros de Dénia y fue declarado parque natural en 1987 por el gran valor de sus paisajes, flora y fauna. Reune las cualidades óptimas para practicar senderismo o ciclismo con hasta seis vías diferentes con las que disfrutarás de las vistas tanto de la montaña como del mar.

El parque del Montgó es ideal para practicar senderismo. / Turismo Dénia

2. La Cova Tallada

En las faldas del Cabo San Antonio encontramos esta impresionante cueva sobre el nivel del mar a la que se puede acceder caminando o navegando incluso en kayak. Puedes acceder a través de un sendero que corre en paralelo al mar, bordeando el acantilado, para poder disfrutar de la vistas de la costa durante el camino o optar por la ruta en canoa. Sea cual sea la opción que escojas, podrás pegarte un buen baño cuando llegues a este increíble enclave natural.

La Cova Tallada es ideal para darte un buen baño este verano. / Ayuntamiento de Dénia

3. El Castillo de Dénia

Aunque en proceso de reconstrucción, muestra la fortaleza que cuidaba la localidad con unas excelentes vistas del mar y más de 2.000 años de historia. Cuenta con las huellas de la diferentes culturas han dejado a su paso y es uno de los emblemas de la ciudad, situado en el centro de la misma. Se accede a través del barrio Les Roques y puedes subir al castillo bien a pie o mediante un tren turístico que te guiará por los puntos clave de la localidad.

El castillo cuenta con más de 2.000 años de historia. / Ayuntamiento de Dénia

4. El Puerto de Dénia

Es el lugar perfecto para evadirte de la realidad y tomarte un tiempo de relax, con vistas impresionantes del mar y una multitud de restaurantes a tu servicio para pasar un rato de desconexión. Cuenta con siete pantalanes y más de 500 amarres tarifados de uso público que permiten la alta oferta náutica del municipio, como actividades de vela ligera. Además, ver el atardecer en el puerto con el castillo de fondo es altamente recomendable.

No puedes perderte el atardecer en el Puerto de Dénia. / Turismo Comunidad Valenciana

5. La Lonja de Dénia

Si quieres disfrutar de una opción diferente -e inusual, ya que no es del todo fácil de conseguir- viendo cómo se trabaja con uno de los principales productos de la localidad, no dudes en pasarte por la lonja. Podrás presenciar en directo la llegada del pescado del mar y ver cómo funciona la subasta inversa. Es costumbrista y cotidiano pero no por ello menos sorprendente: el pescado descendiendo del barco, transportándolo a las cajas, y sobre todo, la compra de la famosa gamba roja de Dénia que no te puedes ir sin probar.

Lonja de Dénia. / Turismo Comunidad Valenciana

6. Calle Loreto

La ruta de tapeo y restaurantes no puede faltar, y para ello la mejor opción es pasarte por la Calle Loreto, enfrente de la Iglesia de San Roque y del Ayuntamiento. Encontrarás un ambiente animado lleno de restaurantes y bares de tapas donde las terrazas están al completo incuso en invierno.

La Calle Loreto es la mejor opción para un plan de tapas. / Ayuntamiento de Dénia

Más planes Conoce los mejores lugares de la Comunitat para ver la lluvia de estrellas

LAS PROVINCIAS te ofrece una sección de planes en la Comunitat en la que puedes encontrar actividades, rutas y consejos para divertirte cerca de Valencia.