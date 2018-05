Los delirios de un zapatero Adam Driver y Jonathan Pryce en 'El hombre que mató a Don Quijote'. / lp Llega a los cines 'El hombre que mató a Don Quijote', una película sobre los peligros del exceso de imaginación M. TSANIS Viernes, 1 junio 2018, 00:58

Tras su puesta de largo en el Festival de Cannes Terry Gilliam ha presentado en España 'El hombre que mató a don Quijote', un proyecto maldito que ha tardado 25 años en sacar adelante y en la que el exmiembro de los Monty Python se centra en en los peligros y virtudes que conlleva el exceso de imaginación.

«La imaginación tiene un precio, y es el riesgo de fracasar, de no conseguir tus sueños; pensamos en la imaginación como algo maravilloso, y no, es trabajo duro y no siempre termina bien, pero es necesario para progresar en la vida», ha señalado el director. La película llega hoy a los cines con un reparto encabezado por Jonathan Pryce y Adam Driver, después de haber superado todo tipo de obstáculos: tormentas apocalípticas que frustraron el primer rodaje, problemas de salud de los que iban a ser sus protagonistas, falta de financiación o batallas legales, la última de ellas, aún pendiente de sentencia.

«Digamos que ha sido algo que se ha llevado unos años de mi vida, pero ya está hecho y es genial, estoy muy contento con la película y eso es lo más importante para mí, después de todos estos años», asegura Gilliam, pese a que la crítica mayoritariamente no ha estado a su favor.

En realidad para él nunca ha sido fácil hacer una película ni obtener el reconocimiento inmediato. La distópica y hoy aclamada 'Brazil' (1985), por ejemplo, vio seriamente amenazada su distribución y su montaje final en Estados Unidos.

«Empiezo a pensar que hago películas adelantadas a su tiempo. 'Brazil', mucha gente la odiaba pero hoy me dicen que es genial; quizá nací demasiado pronto o demasiado tarde, no lo tengo claro», dice Gilliam, que remata cada una de sus respuestas con una sonora carcajada.

El guion de 'El hombre que mató a don Quijote' ha sido adaptado a lo largo de los años, pero en esencia la historia es la misma. Toby (Driver) es un director que solía soñar con el cine pero ahora se dedica a la publicidad. Cuando por casualidad regresa al pueblo donde rodó un corto inspirado en el Quijote diez años antes -un pueblo llamado Los Sueños- se reencuentra con Javier (Pryce), un zapatero que ha perdido la cabeza, sigue pensando que es el auténtico Don Quijote y lo embarca en un viaje delirante. La película cuenta en su reparto con secundarios españoles como Óscar Jaenada, Sergi López, Jordi Molla y Rossy de Palma, que comparten cartel con Olga Kurylenko.