Cuentos, música y diversión en un festival para los más pequeños

Formigues Festival de Benicàssim ya lo tiene todo preparado para celebrar su sexta edición. Formigues Festival celebra el 12 y 13 de mayo en Benicàssim la sexta edición del festival más familiar

El Formigues Festival de Benicàssim ya lo tiene todo preparado para celebrar su sexta edición. El festival familiar, que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de mayo en el recinto Villacamp, ha anunciado que todas las actividades girarán en torno al tema « Welcome to the Jungle». Durante esos dos días, se desarrollarán más de 50 actividades que se resumirán en diversión y aprendizaje.

Las sesiones de cuentacuentos, como no podría ser de otra manera, tomarán protagonismo. 'El refugio de los monstruos olvidados', de la mano de 'Rebombori Cultural', será el acto que inaugure el día 12.

Entre toda la programación prevista, destacan más de veinte charlas que tendrán lugar en los espacios 'Fauna y Foro', 'Wild Parents' o 'Cachorros' y que estarán dedicadas a tratar temas como la ecología, la alimentación, el aprendizaje o la educación.

En 'Fauna y Foro', se proyectará, también, 'Mirando al mundo con ojos de niño', un documental de Familias en Ruta que recopila la experiencia de familias que han decidido tomarse un tiempo libre para recorrer el mundo con sus hijos.

Además, habrá también un espacio dedicado a las sesiones en inglés. Bajo el nombre 'Historytelles', se presentarán -a cargo del British School Castelló- 'El libro de la selva' y 'Las jirafas no saben bailar'. Estas y otras sugerencias de literatura narrada servirán para completar las propuestas literarias con compromiso social, en las que se reforzarán los valores ligados a la diversidad social y familiar.

Asimismo, el Festival Formigues repetirá por segundo año consecutivo el ´tardeo´ del primer día (12 de mayo) de la mano de Formigues Nit y a ritmo de New Day y Dj Caries.

Si quieres conocer más información, consulta el programa de actividades: