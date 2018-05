Ca Consuelo Gastrobar ofrece tapas y arroces con personalidad y calidad Iván y Pepe García, y al lado, paella de presa ibérica. / LP El restaurante ubicado en la Albufera es luminoso y muy acogedor PEDRO G. MOCHOLÍ Viernes, 25 mayo 2018, 00:24

Hace algunos años (en abril del 2009) un buen amigo del 'cole', Rafa Navarro, nos convocó a Gabi Ibor y a mi a comer una paella en l'Eliana. Rafa me había hablado que en Ca Consuelo hacían unos magníficos arroces y que disfrutaríamos de ellos, al tiempo que recordaríamos antiguas anécdotas colegiales.

Yo había oído hablar del establecimiento en cuestión, pues en aquel entonces pertenecían a La Cofradía Internacional del Arroz, y estaba elaborando una guía para la asociación de restaurantes.

Al llegar, Rafa me presentó a la Consuelo y a Pepe García los responsables del establecimiento, y hay que reconocer que Rafa tenía razón y disfrutamos de unos magníficos arroces. Puedo alargar la anécdota. Aquella tarde, se jugaba la Copa del Rey en Mestalla entre el Barça y el Atletic de Bilbao, y entre los comensales se encontraban los jugadores (ya retirados) Eskurza y Zubizarreta.

Ambos jugadores habían jugado en ambos equipos, y también en el Valencia, y Consuelo me comentó que durante su etapa valencianista, eran muy buenos clientes, y siempre que venían, solían visitarles. Pasaron varios años, y en abril del 2013 abrieron en l'Eliana localidad, manteniendo abierto el espacio arrocero. El nuevo local era un Gastrobar, muy de moda en aquellos años, en dónde las tapas elaboradas por Pepe, gozaban de una contrastada calidad. Junto a Pepe y Consuelo estaba su hijo Iván que se iniciaba en las labores hosteleras. Han pasado varios años, y esta semana he vuelto a disfrutar de las tapas y de los arroces que Pepe nos ofrece en Ca Consuelo & Gastrobar.

El espacio es amplio y muy luminoso, mientras espero a mis amigos, en su barra disfruto de un Vermouth, La Copa de González Byass. Un Vermouth que ha sido elaborado con vinos Olorosos y Pedro Ximénez de soleras de más de 8 años, y con un seleccionado toque especiado en el que destacamos la ajedrea, la canela, ajenjo, piel de naranja, clavo, nuez moscada, angélica y quina. La oferta de tapas es amplia y variada, y las raciones son generosas, así que empezamos, ahora que estamos en temporada con las clóchinas del Puerto de Valencia. Tengo que reconocer que esta temporada de clóchina está siendo de mucha calidad, y de un magnífico calibre. Pepe García las elabora de la manera tradicional, y le ha añadido un poco de ajo y granos de pimienta. El caldo resultante es delicioso, con el típico punto salino.

Acompañamos los moluscos con un Gewürztraminer de Viñas del Vero, en el que encontramos unos aromas florales que nos recuerda al azahar, conforme evoluciona y se abre, encontramos esos aromas más tropicales y embriagadores.

La siguiente tapa que nos ofrecen son las croquetas de rabo de toro, una croqueta, que no es fácil de hacer debido a la potencia de la carne, pero en la que encontramos un gran equilibro en la bechamel, y un conciso rebozado.

La variedad cómo he dicho es amplia, y he ido seleccionando varias propuestas para ver el punto que le dan a los distintos ingredientes, y reconozco que el punto y el sabor es muy natural, destacando la riqueza de los productos que Pepe utiliza en su elaboración.

Muy ricos los chipirones en su tinta. Una salsa consistente, y un sabor marino natural muy suave; impecables.

Al igual que la ensaladilla de mariscos que nos la presentan con una oblea crujiente, que es un conseguido acompañante.

Hace algún tiempo que vengo detectando una segunda juventud en el foie, y aquí lo vuelvo a encontrar en el gustoso Pastel de Foie con manzana, tomate y azúcar. El punto del foie es jugoso; esencial para disfrutar de su textura tan compleja. La manzana y el tomate le dan un toque ácido de equilibrio, y el crujiente de azúcar le da una textura de contraste; delicioso. Acompañamos el foie con el Chardonnay de Viñas del Vero, buscando ese contraste cítrico que nos ofrece esta variedad: piña y mango son dos de los aromas que se expresan con mayor naturalidad, equilibrando los puntos grasosos del foie.

Y puestos ya, que mejor que acabar las entradas con la tosta de pato a la naranja. Una carne que se presenta jugosa y delicada, prueba de un asado consciente y meditado. El toque de la naranja la aromatiza, y el acompañamiento del Chardonnay le da un perfecto toque de acidez. Los arroces de Pepe García siempre han sido santo y seña, tanto en la antigua Ca Consuelo que solo abre los fines de semana, y fiestas, cómo en el Gastrobar. Y al igual que en la primera ocasión que los visité, Pepe recuerda que me gustan secos, y le dejo que me sorprenda con un paella.

En esta ocasión me presenta un arroz con lágrimas de presa ibérica, y pimiento. Las proporciones siempre han sido norma en la cocina de Pepe, y se siguen manteniendo. La carne queda jugosa, y se deshace en el paladar, dejando todo su sabor, que viene contrasta con el dulzor y los toques vegetales que proporcionan los trozos de pimiento, los cuales a sofrito con mimo y cariño, y que han dejado un suave sabor.

Acompañamos el arroz con un crianza del 2014 de Beronia. Un vino proveniente de La Rioja y que se ha elaborado con Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. Me sigue sorprendiendo la riqueza aromática que sigue poseyendo, en la que destaca su peso en frutas rojas, toques minerales y los ligeros especiados. En boca es persistente, encontrando esos recuerdos a fruta, y los especiados (chocolate, torrefactos), con un final muy goloso y satisfactorio. Y que acompañan con solidez a la presa ibérica.

Hacía tiempo que no disfrutaba de los arroces de Pepe García, y ahora que lo he hecho, he recordado lo gran arrocero que es. Mantiene ese excelente nivel, tanto en las tapas, cómo en los arroces. Felicidades.

Ca Consuelo Gastrobar. Avda. de las Costes Valencianas, 31 A. Telf. 962027737 y 962741560. L'Eliana (Valencia).

Ca Consuelo Arrocería. C/ San Fernando, 69. Telf. 962741560. L'Eliana (Valencia). Solo abre los fines de semana.