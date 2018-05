Concierto de Elemotho Viernes, 18 mayo 2018, 00:33

El artista Elemotho actuará este próximo domingo, a las 12.30 horas en la plaza exterior del Bioparc. Este músico de Namibia que está considerado uno de los 'Top 10' cantantes africanos, es un férreo defensor de los rinocerontes y en Bioparc ofrecerá un concierto benéfico para Save the Rhino, la organización internacional más importante de conservación de esta emblemática especie que se encuentra en grave peligro de extinción por la caza furtiva. En 2016 recibió el Premio a la Tourism Personality of the Year en Namibia.