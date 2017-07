El FIB comienza su 23º edición esta noche en Benicàssim 'Fibers' en la edición de 2012 del Festival Internacional de Benicàssim. / Domenech Castelló/EFE Red Hot Chili Peppers tocará por primera vez en el festival este sábado LAURA I. SÁNCHEZ Valencia Jueves, 13 julio 2017, 19:04

Ya resuenan los primeros acordes en Benicassim, porque esta noche empieza la 23º edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), uno de los festivales más antiguos de la Comunidad Valenciana. Después de todo un año de espera, miles de fibers vuelven a concentrarse en la playa de la localidad para disfrutar de programa en el que destaca la presencia de .

Tras agotar el total de abonos con camping y las entradas de un día para el sábado 15, ya está todo preparado para cuatro días de música sin control. Entre los artistas más conocidos que presiden el cartel se encuentran, además de los Red Hot, The Weeknd, Kasabian, Liam Gallagher o Foals.

Red Hot Chili Peppers tocarán el sábado, por primera vez en la historia del FIB, tras publicar su nuevo álbum en 2016, “The Gateaway”. Los americanos llevan 34 años haciendo vibrar los escenarios y en su trayectoria han conseguido un total de cinco discos multi-platino. Y es que, desde que se anunció su asistencia al festival el pasado noviembre, miles de asistentes esperan ser transportados al sueño de Californication.

Pero el sábado, además de RHCP, tocarán otros cantantes tan míticos como Liam Gallagher, uno de los hermanos de lo que un día fue Oasis. Se trata dela primera vez que el británico toca en el FIB desde la separación de la banda en 2009, contrariamente a Noel Gallagher que ha actuado en el festival en dos ediciones junto a su banda, High Flying Birds.

Concierto de Red Hot Chili Peppers en Lisboa. / Joao Relvas/EFE

Para los aficionados a la música electrónica,abrirá el festival el jueves 13. El starboy se dio a conocer con singles como «I can't feel my face» o «The Hills», y se ha convertido en uno de los favoritos del cartel. Ese mismo día, los más nostálgicos podrán disfrutar también de The Jesus and the Marichain que han repetido en el FIB en numerosas ocasiones desde la primera edición en 1995 en la que fueron cabeza de cartel.

El repertorio nacional llegará de grupo españoles tan destacados como , o . Los granadinos, ya veteranos del festival, dejarán a todo Benicàssim preguntándose: ¿qué puedo hacer? Por su parte, Love of Lesbian se ha convertido en uno de los grupos más representativos del indie español y concentrará la noche del sábado a todos los fans de Jhon Boy.

El festival llegará a su fin el domingo con un concierto del grupo de indie electrónico, . Estos británicos siempre han tenido una relación muy cercana con nuestro país. Además de haber tocado en muchos de los festivales de música españoles, el propio nombre del grupo viene de una ópera inacabada compuesta por el abuelo de uno de los integrantes del grupo, que vivía en el País Vasco.

Esta vigésimo tercera edición del FIB prevé atraer a 53.000 asistentes en cada una de sus cuatro jornadas, lo que supone un incremento de más de 15.000 personasrespecto a lo habitual hasta ahora. Melvin Benn, el director del festival, justificó la masiva afluencia por el «potente» y «extraordinario» cartel de este año.

Polémica con la distribución de los escenarios

Las redes ardieron el pasado 28 de junio con la distribución de los grupos por horarios y escenarios. El concierto de los británicos estaba programado a la misma hora que la popular banda de indie español . Esto alteró a los fibers españoles que no querían perderse ninguno de los dos conciertos. «Para poner a la vez a Kasabian y a LOL más vale que no los traigáis. Es hacerles un feo muy grande», opinaba en la publicación de Facebook una asistente. Según esta fiber, la afluencia del concierto de Love of Lesbian iba a ser muy reducida, pese a la popularidad de estos entre el público español, debido a que es más fácil asistir a un concierto de ellos que de Kasabian.

Sin embargo, y alteró los horarios para que ambos conciertos no coincidieran. Tal como anunciaron en su cuenta de Twitter, Love of Lesbian tocaría a las 23h y sería Kaytranada el grupo que coincidirá con Kasabian. El grupo español contestaba a las numerosas réplicas que asociaban los cambios a las quejas que habían recibido una semana antes que la verdadera razón era que Kasabian no llegarán a Benicàssim a la hora prevista.

Concierto de Muse en la pasada edición del FIB. / Domenech Castelló/EFE

El público británico tradicional del festival tampoco se contentó con la distribución de los horarios. Red Hot Chili Peppers tocará a la vez que Peter Doherty. Muchos asistentes alegan que no se ha organizado los horarios de los dos escenarios principales según estilos musicales, por lo que los conciertos de cantantes y grupos similares y que suelen agradar al mismo público solapaban en horario.

Más seguridad que nunca

Esta edición del Festival Internacional de Benicàssim contará con un 30% más de efectivos de la Guardia Civil así como con la creación de un área de seguridad que rodeará todo el perímetro del recinto de conciertos. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, se realizarán controles exhaustivos a los asistentes no solo en la zona de conciertos, al cual solo se podrá acceder caminando, sino también en las tres áreas de acampada. También se reforzará la vigilancia en las vías de acceso, en la zona de la playa y el casco urbano de Benicàssim en general.

Pese a que el subdelegado de Gobierno, David Blanelles, ha asegurado que no hay ninguna amenaza directa por la que haya que aumentar la seguridad, es conveniente prevenir dado los acontecimientos recientes. Es por ello que también estará prohibida la entrada de mochilas y bolsas de mayor tamaño que el A-4 y aumentará la seguridad privada, de acuerdo a la información proveniente de la organización del festival.