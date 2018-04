Pero la historia no solo queda registrada en los libros. Y San Miguel de los Reyes es prueba de ello. Han pasado décadas desde que sirvió como cárcel, durante la Guerra Civil para presos políticos, pero su recuerdo está intacto. "La gente suele comentarme las historias de los familiares presos durante la dictadura, las torturas, el hambre, la represión", asegura Fernando, guía de estas rutas desde hace 18 años. "No es raro que haya gente anciana que te lo cuente con lágrimas en los ojos o personas que no puedan acabar la visita". Más de 4.000 presos llenaron las 200 celdas de la prisión, de un tamaño de 2X2, y que ocupaban todo el monasterio. En la imagen se puede ver parte de las edificaciones que se realizaron para albergar las celdas, alrededor del patio norte, actualmente zona de conservación y catalogación de la biblioteca.