Cocina Thai y peruana Viernes, 26 enero 2018, 00:55

Mike Gray y Santi Nose (ambos en la foto) fueron las almas de Ginger Loft, un agradable local en la C/ Vitoria de Valencia Hace unos años tomaron caminos y diferentes, y ahora el destino los ha vuelto unir. Hace unas semanas han abierto un local nuevo llamado Baat (C/ Pintor Salvador Abril, 8. Valencia). Las propuestas que nos ofrece Mike se asemejan a las que en su día encontrábamos en Ginger Loft; cocina Thai y peruana. Además Santi propone una completa oferta y variedad de cócteles que él mismo prepara in situ.