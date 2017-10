Cocina china Viernes, 20 octubre 2017, 00:52

Desde hace ya algunos años, la cocina china de la que disfrutamos, no tiene nada que ver con la que encontrábamos a principio de los 80. Y uno de los establecimiento que más ha trasmitido una genuina cocina china ha sido Casa Ru (antiguo Bar Sueca, C/ Sueca 65). Su propietaria Hai Hong Li (en la foto) nos ofreció unos platos de honda tradición china, con las distintas influencias que podemos encontrar en una cocina tan extensa como la que existe en China. Esas buenas sensaciones, Li nos la va a seguir ofreciendo, porque además de seguir ofreciendo la cocina china en Casa Ru, acabada de abrir Casa Ru II (Avda Baleares, 30). Dónde no solo mantiene buena parte de la carta, sino que la ha ampliado considerablemente.