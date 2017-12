Las chicas del conjunto Bellas salen de gira

La saga de comedia musical Dando la nota' cierra su andadura con una tercera entrega en la que regresan como protagonistas Anna Kendrick y Rebel Wilson. Con la firma de la realizadora Trish Sie ('Step Up: All In', 2014), en 'Dando la nota 3' las chicas del conjunto musical Bellas, una vez concluidos sus estudios universitarios, regresan para enfrentarse al mundo real y comprobar que hace falta algo más que una buena voz para triunfar. Tras ganar el campeonato del mundo, las Bellas se separan para seguir con sus vidas hasta que se dan cuenta de que la música a capella no tiene muchas salidas laborales. Pero cuando surge la oportunidad de organizar una gira por el extranjero, el destino reunirá por última vez a estas peculiares y únicas estrellas para componer y plantearse una serie de decisiones que no podrán tomar a la ligera. Música, diversión, amistad, caos y acción son los elementos que siguen a Bellas.