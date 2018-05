Los celos del otro 'Othelo' Sentados, los cuatro actores de 'Othelo', y de pie, el director del montaje . / lp El director teatral y payaso Gabriel Gamé dirige un montaje irónico del terrible personaje shakesperiano NIEVES MARCOS Viernes, 25 mayo 2018, 00:25

'Othelo', una versión que juega con el humor del lenguaje gestual de los actores y la carga dramática del texto de Shakespeare, se representa este fin de semana en el Teatro Rialto de Valencia. El singular montaje, adaptado y dirigido por el argentino Gabriel Chamé Buendia, cuestiona la relación entre el hecho trágico y el cómico como claves del teatro clásico y contemporáneo. Chamé utiliza las técnicas del clown y del teatro físico para narrar el drama shakesperiano de 'Otelo'.

Cuatro actores, especialistas en teatro físico, clown y burlesco: Matias Bassi, Elvira Gómez, Gabriel Beck y Martín López, interpretan a los catorce personajes que aparecen en la famosa tragedia shakesperiano, desde el propio Otelo, pasando por Yago, Desdémona, Rodrigo, Bianca, Brabancio o Ludovico.

GUÍA u Dónde Teatro Rialto (Plaza del ayuntamiento, 17). uCuándo Del 24 al 27 de mayo. u Horario Hoy, viernes y mañana sábado, a las 20 horas. Domingo, a las 19 horas.

La trama es la misma de la obra original: Otelo, general moro al servicio de Venecia, consigue el amor y la mano de Desdémona, una noble veneciana; pero Yago, despechado porque Otelo ha nombrado su lugarteniente a Casio y no a él, trama su venganza, convenciéndole de que su esposa le es infiel. Otelo mata a Desdémona estrangulándola. Pero la manera de contar esta tragedia es hilarante y revolucionaria.

La obra ha sido adaptada con un humor tragicómico, desde el clown, y de la tragedia. «Es una relación entre lo trágico y lo cómico, una forma que me interesa y que además me parece muy acertada en el sentido de que permite una accesibilidad al público para disfrutar a Shakespeare y no sufrirlo», manifiesta el director argentino.

De hecho, en este 'Othelo' el director ahonda en las intenciones de los personajes a través del gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia. «Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico y tan trágico que es cómico, o lo que somos capaces de hacer por odio y celos», destaca el responsable del montaje.

En la obra original de Shakespeare se plantean temas como la violencia machista o el racismo y en esta versión cómica esos asuntos se presentan ligados a la agenda cotidiana de las personas.

La representación cuenta con una puesta en escena muy sencilla, en las que unas cuantas cajas y telas sirven para crear todos los espacios escénicos de la obra. Asimismo, se juega con la cuarta pared, la imaginación, el multimedia y los espacios.

Este 'Othelo' con h, como se titula la versión de Chamé Buendía, tiene una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, donde el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.

Chamé, que formó parte de la Compañía Argentina de Mimo y participó en siete espectáculos censurados por la dictadura militar en Argentina, es el fundador de la compañía El Clu del Claun y desde 1990 ha extendido su trabajo por Europa y ha desarrollado la investigación teatral.

Esta considerado como pionero del arte clown en el Río de la Plata y fue antiguo miembro de la compañía circense Cirque du Soleil. Su 'Othelo' se estrenó hace tres años en Argentina y ha estado girando desde entonces por teatros de Latinoamérica y España con gran éxito de público y crítica.