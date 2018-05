Celia Flores actuará mañana en Valencia

La cantante Celia Flores, hija de Marisol y de Antonio Gades presentará mañana en el Palau de les Arts de Valencia el disco '20 años de Marisol a Pepa Flores' en el que rinde homenaje a su madre a través de las canciones que ella hizo populares. Celia no imita sino recrea con su toque y su estilo personalísimos los grandes éxitos de Marisol. Por sus venas corre el arte a borbotones por partida doble y como digna heredera de su madre, interpreta sobre el escenario, 'Tómbola', 'Corazón contento', 'Estando contigo', 'Mamy Panchita', 'Háblame del mar marinero', 'Chiquitina' y tantos otros temas que recuerdan a la niña prodigio del cine español. Su madre la apoya en todo, pero Celia no quiere implicarla «si no rendirle un merecido homenaje sin turbar su vida».