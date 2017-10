Cata Viernes, 27 octubre 2017, 00:50

Los vinos de la D.O. Alicante, D.O. Valencia, D.O. Utiel-Requena, vuelven fieles a Hipercor a celebrar la edición XVIII de los ciclos de catas con las bodegas valencianas.La actividad comenzó en 1999, y muchas han sido las bodegas que han pasado por la 2º planta del Centro Hipercor, dando a conocer sus vinos, y las novedades de temporada. Este año, serán 22 bodegas las que participaran, prolongando las actividad has finales de abril. La primera cata se celebró la pasada semana y contó con los vinos de las Bodegas Gandía.