La casquería gana adeptos

En noviembre del 2009, publiqué en este periódico una artículo titulado 'Casquería; productos de segunda, plato de primera'. El motivo de publicar este texto se produjo después de una visita a Casa Manolo.

Volvía de Xàbia y decidí parar a comer allí. Cuando me senté en la mesa, Manuel Alonso me dijo que su madre había hecho unos callos, y me preguntó si quería probarlos. Le dije que por supuesto, quería recordar aquel plato que hacía mi madre, y que desde hace años, no los había volver a probar.

Los callos me parecieron soberbios; es más, no solo me recordaban a los de mi madre, sino que me parecieron mucho mejores. Utilizaban una carne de calidad, y la salsa estaba integrada a la perfección. Se notaba el pimentón, pero el equilibrio era notable. Me parecieron tan inolvidables que animé a Manuel a que lo incluyera en la carta, y que aparecieran entre las propuestas que ofrecía a diario. Así lo hizo, y desde entonces cuando visito Casa Manolo, es raro el día que no demando un plato de sus callos.

Es más, Manuel los incluyó en su web para servirlos a domicilio, y es uno de los platos que más demanda tienen entre su clientes on-line.

Los callos son el plato cumbre de la casquería, y entre los ingredientes, encontramos vientre de vaca o ternera, rodilla, chorizo y a veces morcilla. El plato es muy gelatinoso, sobre todo por la incorporación de la rodilla. Dependiendo de dónde los tomemos, encontraremos unos ingredientes u otros.

En Galicia y Andalucía les suelen incluir los garbanzos, mientras que en La Rioja suelen utilizar las manitas de cordero. En Cataluña les suelen denominar "Cap i Pota", y en su elaboración se utilizan las partes más nobles de la cabeza y sus patas.

La casquería ha sido muy popular en España desde la cocina de la humildad, y siempre ha sido un recurso gastronómico de las clases más populares de la sociedad. Pero esa riqueza y sabor, hizo que fuera subiendo en el escalafón social, y se convirtió en un platos de "ricos y de menos ricos".

Durante la década de los 50 y 60 volvió a gozar de gran presencia en nuestras cocinas, y en el centro de la península era fácil encontrar platos cómo los zarajos (tripas de cordero asadas) pero con la llegada del III Plan de Desarrollo y la prosperidad de la clase media española, fueron arrinconándose, y casi desaparecieron del recetario español. Por fortuna no fue así, y algunos restaurantes de Madrid, lo siguieron manteniendo en sus cartas, al igual que las tabernas del Madrid de los Austrias como Casa Paco o la propia Casa Lucio, figurando entre las especialidades de la 'casa'.

A ello hay que añadir la aparición de Julio Reoyo, cocinero madrileño que en su restaurante, El Mesón de Dª Filo (Colmenar del Arroyo, Madrid), ofrecía una variada carta, en la que las especialidades de casquería, inundaban buena parte de la misma.

Julio fue el primero en recuperarlos estos ingredientes y darles cabida entre sus propuestas, y a los populares callos, añadió productos tan dispares cómo los sesos, los hígados, la lengua de ternera o los riñones. Por fortuna, Julio no ha sido el único, y restaurantes tan prestigiosos cómo Ca l' Isidre en Barcelona tienen unos impecables sesos a la manteca negra.

El último gran animador de la casquería tienen nombre y apellidos; Javier Estévez. Javier se formó en las cocinas junto a Julio y allí aprendió los secretos de todo aquello que le rodea.

Su fama llegó gracias a que ganó la 2 edición de Top Chef, y allí comenzó a demostrar lo gran cocinero que es. En su restaurante de Madrid, La Tasquería (C/ Duque de Sesto, 48. Madrid) toda la carta la encontramos con platos dónde estos productos son los únicos con los que Javier trabaja. Morros, sesos, riñones, rabitos, careta, oreja de cerdo o crestas de gallo, son algunos de los ingredientes con los que él trabaja a diario. Los cuales tienen una gran aceptación entre sus clientes.

Desde hace unos años, La Tasquería es uno de los restaurantes en los que es más difícil encontrar mesas, y si se desea ir, hay que ser previsor, y reservarla con semanas de antelación.

Hay es raro no encontrar platos de casquería en las cartas de los restaurantes españoles. Hace unas semanas encontraba unos deliciosos callos a la madrileña en El Bohío (Illescas, Toledo), propiedad del José y Diego Rodríguez. Y en mi visita a la empresa Cárnica La Firma, me ofrecieron unos callos elaborados por ellos mismos que me sorprendieron por su refinado y delicado sabor. En poco tiempo, estos callos los comercializaran la empresa valenciana de distribución Fuenmayor Alimentación (Massanassa).

Otro manjar proveniente de la casquería, son las cabezas de cordero. Hace unas semanas, Eladio Rodríguez en su restaurante (C/ Chiva, 40) nos ofreció unas maravillosas cabezas al horno, dando un gran aprecio a tan singular producto. La Bodeguita de Juan Llorens (C/ Juan Llorens, 60. Valencia), nos ofrece varios platos de casquería cómo son los zarajos de Cuenca o las mollejas.

Otro establecimiento en el que encontramos platos de casquería es Rausell (C/ Ángel Guimerá, 61).

Y para finalizar, Vicente Patiño en su nuevo establecimiento; Sucar (C/ Reina Dª Germana, 4. Valencia) nos ofrece varios platos propios de la casquería cómo son las mollejas de cordero rebozadas, los callos y la sang amb ceba. A modo de anécdota, les diré que en mi última paella realizada en casa de unos amigos, incluí las típicas crestas de gallos. Un ingredientes que era muy típico incluirlo en las paellas de la huerta en tiempos pretéritos, y que por esos casuales del destino fueron desapareciendo. Y tengo que reconocer que la aceptación que tuvieron me sorprendió, por lo que las crestas van a seguir figurando entre los muslos, la pata de conejo o las pechugas en mis futuras paellas.

Cuando pensamos en la casquería, siempre pensamos en la cárnica, pero poco a poco, la marina va ganando adeptos. Cocineros del prestigio de Ángel León (A Poniente, Puerto de Santa María) Marcos Morán (Casa Gerardo, Prendes. Asturias), son cocineros con estrella Michelín que incluyen algunos ingredientes marinos entre sus propuestas.

A las cocochas de merluza o de bacalao, no podemos olvidarnos de sus hígados, y por supuestos de sus huevas, que aunque una gran mayoría van destinadas al mundo del salazón, cuando te encuentras algunas de ellas en un rodaballo, lenguado o lubina, disfrutas de su gran sabor y textura. Otro ingrediente que estamos encontrando en muchos restaurantes son los callos marineros, que se elaboran con la vejiga natatoria del bacalao, que trasmite al guiso una gran gelatina, recordando en cierto modo a los callos tradicionales.

Tenemos claro que la casquería va a seguir ganando adeptos entre los comensales, y sino al tiempo. Y aunque en Casa Manolo no fueron los primeros en ofrecer los callos a la madrileña, si que fueron en volverlos a incluirlos en su carta, ofreciéndolos de manera regular y todos los días del año.