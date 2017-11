El terror poético de 'Musa' y el viaje épico de 'Oro' llegan a la cartelera

Repetir octavo de EGB en edad adulta es 'Algo muy gordo'

Berto Romero, Antonio de la Torre, Carolina Bang y Carlos Areces protagonizan 'Algo muy gordo', una comedia española dirigida por Carlo Padial en la que un guionista de televisión recibe la inesperada noticia de que, por un error jurídico, tiene que repetir octavo de EGB. Hasta que no supere el curso, no será adulto oficialmente, de modo que no podrá ni trabajar, ni cotizar, ni estar casado.