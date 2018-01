'Cartas de amor' Miguel Rellán y Julia Gutiérrez Caba durante la representación de 'Cartas de amor'. / LP Julia Gutiérrez Caba reaparece en el Teatro Olympia con una exitosa obra de A. R. Gurney NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 19 enero 2018, 00:14

'Cartas de amor', el éxito inesperado del dramaturgo A. R. Gurney, una obra que se estrenó en una biblioteca pública de Nueva York para llegar hasta Broadway, se está representando desde ayer en el Teatro Olympia de Valencia Dos veteranos y prestigiosos actores como Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán, dan vida a los personajes: Melissa Gardner y Andrew Makepeace Ladd III, quienes reviven su historia desde su infancia hasta la vejez a través de las cartas y postales que se escribieron a los largo de sus vidas.

En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Julia Gutiérrez Caba explicó que aunque llevaba años apartada voluntariamente de los escenarios teatrales, cuando le ofrecieron el papel de 'Cartas de amor' lo aceptó porque el argumento «me pareció muy bonito» y cumplía otros requisitos para la actriz como no aguantar maratonianos ensayos.

GUÍA uDónde Teatro Olympia (C/San Vicente, 44). uCuándo Del 18 al 22 de enero. uHorarios Jueves, viernes y sábado, a las 20 horas. Domingo y lunes, a las 19 horas. uPrecios Desde 17 euros.

- ¿Julia, después de tiempo sin subirse a las tablas de un teatro, y seguro que no sería por propuestas, qué le ha llevado a aceptar esta obra?

- Sí, he tenido alguna propuesta, pero últimamente he estado haciendo televisión y cine, pero no teatro porque no me convenía mucho, por mi vida personal, salir de Madrid. Cuando me hicieron esta oferta la acepté porque la obra me parece muy bonita. Además, yo ya no aguanto muy bien los eternos ensayos de algunos directores, las propuestas de montajes... Pero esta pieza es otro estilo de espectáculo con el que yo me siento más cómoda.

- El argumento es interesante, como dice, pero su personal entonación y vocalización creo que también es una de las claves del éxito.

-Bueno, el oficio de los actores es transmitir al público lo que los personajes dicen y sienten. Si lo que transmitimos no se entiende, mala cosa.

- ¿Qué piensa de Melissa, su personaje?

- Como personaje es muy interesante. Tiene defectos como cualquier ser humano, pero el problema fundamental es que posee mucho dinero. Es rica de cuna, y eso la lleva a vivir de una manera determinada, equivocarse 80 veces... Sin embargo, es una persona generosa, amorosa... Pero, aunque los actores tenemos la obligación de defender a los personajes en el escenario, en este caso yo le tengo simpatía a Melissa porque es sincera y tiene el valor de hacer lo quiere.

- El primer amor, la pérdida de oportunidades, la enfermedad, el desamor... ¿De las vivencias que van transmitiendo las misivas, hay alguna que, a pesar del tiempo que lleva representando la obra, sigue conmoviéndola?

- Sí, claro. Me conmueve como al público también la parte final o cuando los personajes muestran algunos de sus problemas, pero especialmente la parte final. Quizá porque ya son mayores.

- Aunque en el escenario su personaje lee, supongo que alguna de las cartas se las sabrá de memoria?

- (Risas) Bueno, el texto está escrito para que se lean las misivas y eso es lo que hacemos. Aunque es verdad que hay tramos que nos sabemos de tanto repetirlos, tanto Miguel Rellán como yo leemos porque es así como quiso el autor que se representara su obra.

- ¿Y todos esos folios que tiran al suelo a medida que los van leyendo, tiene algún mensaje subliminal?

- (Risas) Sí, hacemos como una especia de alfombra de papel. Metafóricamente lo que estamos tirando son los años de vida de los personajes, de las vivencias que van contando a través de esas cartas, esas notas o esas postales.

- ¿Había trabajado antes con David Serrano o Miguel Rellán?

- No, con ninguno de los dos. A David le puse una serie de condiciones porque no quería aguantar unas cuantas horas de ensayo, y cumplió. No ensayamos más de dos horas y media al día, pero ensayamos durante un mes, porque el hecho de que leamos no significa que no tenga una dirección clara. En cuanto a Miguel sólo puedo decir que es un compañero maravilloso.

- ¿Como actriz, empresaria de teatro y perteneciente a una de las sagas teatrales más importantes de nuestro país, qué percibe del teatro actual?

- Bueno, percibo lo que realmente sucede. La sociedad ha cambiado y el teatro también. Al fin y al cabo el teatro ha puesto siempre en evidencia muchos de nuestros defectos..., la hipocresía, la infidelidad, la crítica a los gobernantes. Siempre se ha reído o llorado a través de los textos que nos ofrecían los autores, y ahora es lo mismo, con las particularidades de cada momento histórico.