Campanadas en la platea Representación de 'No te vistas para cenar'. / LP Los teatros valencianos Olympia, Talía, Flumen y Russafa ofrecen funciones especiales esta Nochevieja con uvas, cava y brindis con los actores NIEVES MARCOS Viernes, 29 diciembre 2017, 00:27

La 'Rumba' de Mayumana, 'Por los pelos', 'No te vistas para cenar' y 'La Revelación: Nueva Nuncajamás', son los montajes teatrales a los que se puede acudir en Valencia la noche de las campanadas. Una noche especial, donde priman las comedias y los musicales, para un público encantado de celebrar la Nochevieja desde el patio de butacas. Así, unos minutos antes de las 12 de la noche, las funciones se paran y espectadores y actores reciben juntos el Año Nuevo, tomando las uvas y brindando con cava.

Para los actores, esta noche es muy «especial» y «esperada», y la mayoría de los espectadores aseguran que «siempre que pueden» repiten cada nuevo año.

En el Teatro Talía de Valencia (Caballeros, 31), la obra en cartel esa noche será la exitosa 'Por los pelos'. Cotillón, cava, uvas y el espíritu de fiesta invadirá desde las 22.30 de la noche el teatro. Unos veinte minutos antes de dar la bienvenida al nuevo año, el elenco dejará a un lado sus personajes y saldrán a la escena vestidos de Carles Castillo, Carles Montoliu, Lola Moltó, Marta Chiner, Alfred Picó y Rafa Alarcón. Después del brindis, continuará la función y los protagonistas volverán a convertirse en los personajes de 'Por los pelos'.

En el Teatro Olympia (San Vicente, 44) los bailarines de Mayumana serán quienes reciban el año con los espectadores. En una pantalla se proyectarán las campanadas del reloj y se brindará con el público asistente.

En el nuevo espectáculo, de Mayumana, 'Rumba!' un elenco de 12 artistas cantan, bailan y tocan todos los instrumentos generando el milagro rítmico y visual.

Estopa pone la banda sonora a esta historia con varios de sus éxitos como 'Tu perfume es el veneno', 'El run run', 'La raja de tu falda' o 'Como Camarón', además de un tema inédito, 'Miriam'. El hilo narrativo de 'Rumba!' gira entorno a dos familias del mismo barrio que viven enfrentadas, y que verán como en medio de sus discusiones nace un romance.

En el Flumen (Gregorio Gea, 15) se representa 'No te vistas para cenar', espectáculo que el 31 de diciembre incluye cava, cotillón, uvas de la suerte y resopón.

Fernando, aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante a pasar el fin de semana con él y también a un amigo suyo para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.

Sala Russafa (Dénia 55) celebra por tercer año consecutivo una función especial de Nochevieja. En esta ocasión, las campanadas se integrarán en el espectáculo 'La Revelación: Nueva Nuncajamás', con una fiesta sobre el escenario y cotillón para dar la bienvenida al 2018. El madurito Peter Pan que volvía a Nuncajamás, país del que había escapado para poder crecer, recibe ahora una nueva llamada de auxilio del estado, que se enfrenta al desafío independentista de una de sus regiones, gobernada por Wendy.

Haciendo un repaso a los acontecimientos políticos del último año, surge la comedia en una pieza gamberra, que establece continuos paralelismos con los sucesos y dirigentes que han protagonizado la vida española en 2017.