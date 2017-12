El Bohío Viernes, 15 diciembre 2017, 01:18

Aprovechando mi vuelta del I Foro del Ibérico, celebrado en Salamanca, me acerqué a saludar a mis buenos amigos del restaurante El Bohío, en la localidad toledana de Illescas. Al frente del establecimiento se encuentran los hermanos Rodríguez, Pepe y Diego. Pepe, el cocinero (alma del programa Máster Chef) es en estos momentos el mejor cocinero manchego del momento, y su hermano Diego es uno de los mejores jefes de sala de la restauración española. La cocina que nos ofrece El Bohío, destaca por la recuperación y actualización de recetas típicas manchegas. Para no comer solo, Manuel Alonso Fominaya, me acompañó. En la foto, Diego y Pepe Rodríguez, y en el centro, Manuel Alonso Fominaya.