Bicicletas cum laude Omnipresentes. Las bicis, de una, dos y hasta tres plazas, reinan en los campus de Oxford. Miércoles, 16 agosto 2017

Desde pequeña me ha gustado el ciclismo. Recuerdo una foto mía enmarcada en casa de mis padres en la que salgo montada en mi primera bicicleta, con ruedines, cuando tenía tan sólo cinco años. Con un vestido blanco y un gorro para protegerme del sol. Desde entonces hasta ahora, mi amor por las dos ruedas no motorizadas ha seguido intacto. De adolescente iba a todas partes con mi inseparable 'mountain bike', pero, una vez que me mudé a Madrid, me tuve que conformar con el transporte público. Así que, al trasladarme a Oxford, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de bicicletas que circulaban por sus calles. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos parecían moverse encima de un sillín. Como yo llegué a finales de verano, con una agradable temperatura y no mucha lluvia, me pareció un plan muy bueno hacerme con mi propia bicicleta. Fui a una tienda y, aconsejada por un simpático vendedor inglés, salí de ella con mi fiel montura, que me ha acompañado desde entonces tanto para ir al trabajo, como para salir a pasear o hacer la compra semanal. De inmediato le puse un nombre, 'Oxidiana', como si de un corcel se tratara.

La bicicleta es el vehículo preferido por los estudiantes de la universidad debido a que Oxford es prácticamente llana, ¡sólo tenemos una cuesta! También ayuda el tamaño de la ciudad. En escasos veinte minutos puedes llegar al centro desde cualquier extremo utilizando este medio de locomoción. Es, también, el que resulta más económico. El precio de una bicicleta nueva se amortiza en cuatro meses con lo que se ahorra en transporte público, y mucho antes si de lo que estamos hablando es de una de segunda mano, aunque en este caso conviene ser algo manitas para reparar los desperfectos que suelen aparecer al poco de comprarla. Además, debido al tráfico denso que solemos encontrar en las calles, normalmente se tarda lo mismo en alcanzar destino en coche que en bicicleta, otro punto a su favor. Yo he ganado a amigos que cogían el autobús para llegar al mismo sitio que yo, que iba pedaleando.

A mal tiempo, buena bici

Sin embargo, no todo son ventajas. Los carriles bici están en la misma calzada, separados por escasos centímetros del tráfico de autobuses y vehículos que pasan zumbando a tu lado. Así que, si no eres un ciclista experimentado, es mejor que no utilices este medio de transporte en las arterias principales, porque vas a pasar bastante miedo. Frecuentemente se producen accidentes, algunos con resultados fatales. Por eso es fundamental llevar siempre el casco y tener presente que la carrocería que te arriesgas a abollar es tu propio cuerpo. Y, claro, no olvidarlo cuando dejamos la bici y pasamos a conducir máquinas de cuatro ruedas.

Ahora, en verano, es muy agradable ir a todas partes con la bici. Las temperaturas son perfectas: ni demasiado calor que nos haga sudar en exceso ni un frío excesivo que nos deje los dedos congelados. Y, como llueve menos, no llegas calado como una sopa a tu destino. Lo curioso es que en invierno no disminuye el número de bicis en las calles. Por muy mal tiempo que haga, la gente rara vez la deja aparcada en casa. Yo solo lo hice un día que estaba nevando. Todos los demás he sido una más de esos miles de valientes que pedalean por la ciudad, y esto es decir mucho. Hay días que la lluvia casi no te deja ver; otros en los que el viento impide que seas capaz de avanzar un centímetro sin perder el aliento; ¡por no hablar de cuando las temperaturas están por debajo de cero grados y ni los guantes más gordos consiguen mantener tus dedos calientes!

Otro de los problemas de utilizar las bicicletas en Inglaterra está relacionado con la alta humedad que soportan estas tierras. Bajo mi punto de vista, los aparcamientos con techo habilitados en la calle para protegerlas son insuficientes, con lo que tienes que dejarla aparcada a la intemperie y es inevitable que se te acabe oxidando, como me ha pasado a mí. No obstante, no es un trastorno grave; sólo requiere un pequeño mantenimiento, añadiendo aceite a los ejes y engranajes de vez en cuando. Me preocupa bastante más que me roben a 'Oxidiana'. Oxford es una ciudad muy tranquila y segura pero, de vez en cuando, alguna bici desaparece. Para evitar que me pase a mí, la he asegurado e intento siempre aparcarla en sitios concurridos y con un buen candado; parece una buena práctica, porque hasta el momento no he tenido ningún susto.

A pesar de estos inconvenientes, esta ciudad no sería la misma sin los miles de bicicletas recorriendo sus calles a todas horas o aparcadas en cada esquina, acaparando protagonismo en los 'selfies' de los turistas. Las hay para todos los gustos, desde bicis de paseo a tándems o incluso modelos extralargos para tres o más pasajeros, pasando por los carritos en los que los padres llevan a sus retoños al colegio. Yo estoy muy contenta con 'Oxidiana' y no la cambiaría por ningún otro vehículo, ni siquiera en lo más crudo del invierno.

Doctora en Físicas. Cuenca. 31 años. Lleva dos años en Oxford con un posdoctorado de investigación. Tiene un blog que se llama 'Vivir será una gran aventura'.