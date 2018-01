Becas para jóvenes cocineros

La organización de The World's 50 Best Restaurants y BBVA han creado el programa de becas 50 Best BBVA Scholarship por el que jóvenes aspirantes a cocineros efectuarán prácticas en algunos de los mejores restaurantes del mundo. Se trata de becas anuales para que jóvenes cocineros con talento desarrollen su potencial con prácticas en restaurantes de prestigio mundial, que en esta primera convocatoria serán Mugaritz (San Sebastián) y Atelier Crenn (San Francisco).