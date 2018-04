Bar FM, barra de calidad

Las dimensiones del Bar FM (Avda. Juan Pablo II. 54. Tl. 985157004. Granada) recuerda por su tamaño al camarote de los hermanos Marx. Una barra de apenas dos metros de longitud, y tres mesas que apenas acogen a unas 10 personas. Pero lo verdaderamente importante es la vitrina que se encuentra a la vista de los comensales, y todo el producto que allí, en su interior se da cita. En mis últimas visitas a Granada había intentado acudir, pero siempre por distintos motivos me había sido imposible acercarme, y constatar por mi mismo, si todos los valorables comentarios que me habían llegado eran verdad o no.

Así que cuando Gregorio García, presidente de los hosteleros granadinos me llamó para ser jurado de la I Edición del Concurso de la Mejor Tapa Mundial, me sentí muy halagado, e inmediatamente, pensé ahora o nunca, era la oportunidad de poderlo visitar. A ello se unió la llamada de Pedro Morán (Casa Gerardo, Prendes. Asturias), en la que nos citamos para acudir juntos al Bar FM. Los responsables de este dispendio son Paco Martín y su mujer Rosa Macías que han sido capaces de crear en este local, uno de los mejores espacios gastronómicos dedicados al producto excelso y de calidad. Entrando por méritos propios en ese selecto club español al que pertenecen establecimientos como D. Berto (O´Grove, Pontevedra), Güeyu Mar (Ribadesella, Asturias), El Piripi y Nou Manolín (Alicante), o Rausell y Bar Ricardo en nuestra ciudad, en el que para todos ellos el producto y la cuidada elaboración son santo y seña. La clave del éxito es sencillo, la calidad en todos los géneros que entran por la puerta está más que contrastada, y las elaboraciones que les aplica Rosa son tan conscientes y milimétricos que apenas perturba su sabor original. Paco confía en la lonja de Motril (Granada) para suministrarse y gracias a ellos la frescura del producto es inmejorable.