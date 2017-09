Bandas de Sona la Dipu actuarán en el Deleste El grupo valenciano Tardor, en concierto. / lp Entre los grupos participantes estarán Dûrga, Frida, Indian Hawk, l'Emperador y Mireia Vilar VALENCIA. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:10

Sona la Dipu continúa tras el verano con la promoción de las bandas emergentes valencianas, manteniendo acciones a lo largo de todo el año. Así, además de la reciente confirmación de Dûrga, Frida, Indian Hawk, l'Emperador, Mireia Vilar y The Vibrowaves en el festival Deleste, esta semana formaciones como Meridian Response, Lígula y The Saltitos actuarán en el Granada Sound, concretamente mañana sábado. Precisamente, The Saltitos estarán en Alicante hoy viernes , dentro de una jornada de conciertos y actividades organizada por el festival Fuzzville!!!, compartiendo cartel con bandas como los norteamericanos Supersuckers. Antes, el público valenciano tendrá la oportunidad de disfrutar de GEM, Odd Cherry Pie y The Seafood Special en el She's The Fest, un festival que pretende dar visibilidad al talento femenino y dónde están confirmadas formaciones como Hinds o Christina Rosenvinge.

Tardor

En cuanto a otras bandas participantes en Sona la Dipu, su agenda continúa muy activa: por un lado, Candela Roots actuarán el viernes en el Mikel Fest, dentro de la programación de la Feria de Onda; l'Emperador en la Fira B!, el mercado profesional de música y artes escénicas de las Islas Baleares; y Tardor, semifinalistas de Sona la Dipu en 2016, publican 'Patraix', su nuevo disco. 'Patraix' aparece como un lugar de la ciudad que guarda el secreto de la vida pausada y agradable, donde el tiempo avanza a otra velocidad, donde la gente parece tener un vínculo fuerte con sus calles. Estas claves se filtran en un disco con letras más concretas y asertivas que en anteriores trabajos. Al mismo tiempo, Tardor ha bajado el volumen de las guitarras para instalarse en un universo pop rico en matices.

El grupo ya había mostrado algunas dosis de sus intenciones en los adelantos 'La llum incondicional' o 'Nevar a Valencia', canciones que, junto con 'Vull que comprem una casa' o la misma 'Patraix' suponen un cambio de paradigma sonoro y narrativo.